Soccer Aid 2020 reporté en raison de la pandémie de coronavirus alors que le fondateur Robbie Williams exhorte les gens à suivre les directives du gouvernement

Cette année, Soccer Aid a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Le match annuel, qui met en vedette des célébrités, des athlètes et des icônes du football, a recueilli plus de 38 millions de livres sterling pour l’association caritative Unicef ​​afin d’aider les enfants du monde entier.

Soccer Aid a eu lieu à Stamford Bridge en 2019

Soccer Aid a récolté un record de 7,9 millions de livres sterling lors du match de l’an dernier à Stamford Bridge et l’événement devait avoir lieu à Old Trafford le 6 juin.

Cependant, l’épidémie de coronavirus, qui a infecté plus de 450 000 personnes dans le monde avec un bilan de 20 000 morts, a contraint les organisateurs à repousser l’événement.

Une déclaration disait: «La santé et la sécurité du grand public, les supporters et les joueurs de Soccer Aid for Unicef ​​sont primordiaux.

«Le report a été décidé sur la base des conseils du gouvernement britannique et de la consultation de nombreux autres acteurs de l’événement, ainsi que de la famille du football.

«Alors qu’une nouvelle date n’a pas encore été confirmée, plusieurs options sont à l’étude.

“Soccer Aid for Unicef ​​reste déterminé à organiser un événement plus tard cette année pour collecter des fonds vitaux et aider les enfants du monde entier à grandir heureux, en bonne santé et capables de jouer.”

Le chanteur Robbie Williams, qui a fondé Soccer Aid en 2006, a exhorté le public à suivre les directives du gouvernement concernant le coronavirus.

Soccer Aid a recueilli un record de 7,9 millions de livres sterling l’année dernière

Il a déclaré: «Ce sont des temps sans précédent et les pensées de tous ceux qui sont liés à Soccer Aid for Unicef ​​sont avec tous ceux qui sont actuellement touchés par le coronavirus.

“S’il vous plaît, s’il vous plaît, veuillez suivre les conseils du gouvernement et rester en sécurité.”

