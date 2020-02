Sofia Kenin remporte le plus grand prix de l’histoire après avoir remporté l’Open d’Australie

Sofia Kenin a remporté son premier Open d’Australie après avoir battu les Espagnols Garbiñe Muguruza Dans la grande finale. De cette façon, et grâce à une augmentation considérable des prix décernés par l’organisation, l’Américain plus grand prix de l’histoire du tennis.

Non seulement les vainqueurs du tournoi gagneront plus que les éditions précédentes, mais aussi les joueurs qui sont tombés au premier tour ont reçu beaucoup plus d’argent. Craig tiley, directeur du tournoi, l’a justifié ainsi: «Depuis longtemps nous nous engageons à améliorer le paiement et les conditions de un groupe plus profond de joueurs de tennis internationaux ».

Le «Prize Money» du tournoi a augmenté de 13,6% par rapport à l’année dernière. Ainsi, la gagnante, dans ce cas Sofia Kenin, empoche 3,7 millions d’euros, et le finaliste, Garbiñe Muguruza, à propos de 1,8 million. C’est une figure sans précédent dans le monde du tennis.

De cette façon, l’Américain recevra le plus grand prix de l’histoire du tennis. Il gagnera, par exemple, plus d’argent que Rafael Nadal dans ses deux grands trophées l’an dernier: l’US Open (3,5 millions) et Roland Garros (2,3 millions).