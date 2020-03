Solari avait de meilleurs chiffres que Zidane lorsqu’il a été renvoyé du Real Madrid

Le Real Madrid a perdu à Benito Villamarían, ce qui fait cette saison ajouter 16 victoires, 8 nuls et 3 erreurs en Liga. La position de Zinedine Zidane sur le banc n’est pas en danger, mais les données jouent contre lui, puisque la moyenne de son prédécesseur, Santiago Hernán Solari, était meilleure lors de son licenciement.

Solari a été exclu après avoir été éliminé de la Copa (Barça) et de l’UCL et après avoir ajouté 73% des points possibles dans la Ligue (12 victoires, 1 match nul et 4 défaites).

Zidane est déjà sorti de la Coupe (R. Sociedad), a plus d’un pied en dehors de l’UCL et a ajouté 69% des points dans cette Ligue

Solari a repris l’équipe blanche en octobre 2018 et a été licencié en mars 2019. Cette semaine a été assez négative sur le négatif, puisque le Real Madrid a été éliminé par Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey, retourné à perdre contre les Catalans en Liga et a fini par être éliminé par l’Ajax dans les huitièmes de la League of Camepones. Solari compte 12 victoires, 1 nul et 4 défaites, ce qui lui laisse une moyenne de 73% de victoires.

Les chiffres de Zidane cette saison sont de 16 victoires, 8 nuls et 3 défaites en Liga, ce qui représente 69% des victoires. De plus, Zidane a été éliminé cette saison un tour plus tôt en Copa del Rey, en quart de finale. Il ne reste plus qu’à voir le résultat du retour du huitième Champions, dans lequel le Real Madrid doit vaincre un 1-2 contre Manchester City.

Mais la position de Zidane n’est pas en danger malgré la comparaison dans laquelle il perd. Il raconte sa faveur avec son passé, en tant qu’architecte de l’équipe qui a remporté 3 champions et une ligue, et sa connexion avec les tribunes a rarement été vue au Bernabéu. Mais une autre année vierge pourrait changer votre situation.

