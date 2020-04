Son agent désigne le Bayern Munich comme “la prochaine étape de sa carrière”

L’avenir de Leroy Sané s’éloigne de plus en plus de Manchester City à Guardiola. Tout indique que lors du prochain marché des transferts, il quittera l’Angleterre pour l’Allemagne et cela a été confirmé par son agent, Damir Smoljan.

L’intérêt du Bayern n’est pas un secret. C’est le seul club en Allemagne où Leroy voit qu’il peut franchir la prochaine étape de sa carrière.. Je pense qu’il a tout pour atteindre son grand objectif, remporter la Ligue des champions », a déclaré son représentant dans une interview au journal allemand Bild.

“D’autres équipes ont posé des questions sur lui”

Le 24 ans achève sa récupération après une grave blessure au genou, ce qui l’a séparé de la compétition ces derniers mois. Il met fin à son contrat en juin 2021, mais il semble qu’il partira avant la fin de sa relation avec l’équipe anglaise. Outre le Bayern, il y a plus d’équipes qui s’intéressent à lui: «D’autres clubs d’élite en Europe nous ont également interrogés sur la situation à Leroy »Conclut Damir Smoljan.

Le Bayern Munich a déjà essayé l’été dernier, mais City a empêché le départ de Sané. Tout semble indiquer que cette fois sera définitivement et Sané jouera en Allemagne. L’inconnu entourant la reprise du football et l’ouverture du marché des transferts en raison de la crise de coronavirus Il est difficile de savoir quand aura lieu la signature plus que probable de l’allemand.