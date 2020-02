«Son cerveau est plus rapide que beaucoup d’autres»

Ole Gunnar Solskjaer a salué le nouveau garçon de Manchester United, Bruno Fernandes, affirmant que le cerveau du milieu de terrain est “plus rapide que beaucoup d’autres”.

United a finalisé la signature du meneur de jeu portugais du Sporting CP peu avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir jusqu’à 68 millions de livres sterling.

. – .

Fernandes a fait ses débuts deux jours après avoir signé pour Man United, un match nul contre les Wolves

Fernandes a fait ses débuts dans United lors de leur dernier match avant la pause hivernale, mais n’a pas été en mesure de les inspirer à la victoire en jouant un match nul et vierge contre les Wolves.

United s’entraîne actuellement à Marbella alors qu’ils se préparent pour la fin des affaires de la saison et le manager Solskjaer est satisfait de la façon dont sa nouvelle signature s’installe.

Il pense qu’il faudra du temps pour que le joueur de 25 ans montre pleinement sa classe, mais il est excité par ce qu’il a vu jusqu’à présent.

Solskjaer a déclaré sur le site Internet du club: «Dans l’ensemble, il [Fernandes] est un très, très bon footballeur et son cerveau est évidemment plus rapide que beaucoup d’autres.

«Il a beaucoup d’attributs auxquels nous allons nous habituer. Nous nous habituerons à lui et il s’habituera à nous.

“Sa portée de dépassement, ses livraisons, ses mouvements, je suis juste heureux de le voir ici s’amuser.”

. ou concédants de licence

Solskjaer a suggéré qu’il pourrait prendre du temps pour Fernandes et ses coéquipiers de Man United pour se gélifier ensemble

Malgré le match nul contre les Wolves, il y a toujours de grands espoirs pour Fernandes de réussir à Old Trafford, même de la part de joueurs qui sont dans des clubs rivaux.

La star de Manchester City et compatriote Bernardo Silva pense que Fernandes a ce qu’il faut pour prospérer à Man United, en disant: «Je suis heureux pour lui, je suis content qu’il joue pour l’un des plus grands clubs du monde et je pense qu’il est va faire grand à Man United. “

Un autre joueur que Man United a signé dans les phases finales de la fenêtre de janvier était l’ancien attaquant de Watford Odion Ighalo.

L’international nigérian n’a pas pu voyager avec ses nouveaux coéquipiers, mais travaille sur sa condition physique alors qu’il cherche à se rendre disponible pour le match de Premier League unie à Chelsea lundi.

.