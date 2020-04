Son crack contre la gestion et le confinement des coronavirus

À Javier Clemente L’enfermement de l’ensemble des citoyens espagnols ne lui semble pas juste. L’ancien entraîneur national a fait part de son désaccord jeudi sur ses réseaux sociaux, inculpant la gestion du coronavirus ainsi que des responsables politiques.

«Continuer à regarder la télévision de nos jours est toujours inquiétant. On ne sait pas si nous allons être enfermés pendant un mois ou un an, selon qui vous écoutez . Et comme nous ne sommes pas médecins, il est difficile de savoir ce qu’ils veulent dire, de toute façon ils ne donnent aucun encouragement et je ne dis plus quand les politiciens parlent. Après ce que nous avons entendu à la fois de la santé et de l’économie, la conclusion à laquelle je parviens avec mon peu de connaissances est que pour que l’économie se porte bien, il faut aller travailler. Et qui va? Eh bien, ceux qui sont en bonne santé. J’aimerais savoir à quoi servent des personnes en bonne santé à la maison »Clemente dit sur son profil Twitter officiel.

Croyez que le sain doit fonctionner

Le technicien de Barakaldo va plus loin et assure qu ‘”à la maison, ils doivent être infectés et ceux qui infectent”, mais “Les autres dans la rue et au travail et donc il y aura moins de problèmes”. “Ce qui doit être difficile, c’est de savoir comment faire et ensuite tout enfermé, mal de beaucoup de consolation de sots”, déplore Clemente, qui accuse également la classe politique pour le manque de moyens dans les hôpitaux.

«J’ai vu un entretien avec un politicien disant pourquoi ils n’avaient pas acheté de masques, combinaisons, tests, respirateurs, etc. depuis longtemps. Très simple: parce que nous sommes rigides, il n’y a pas d’argent. S’il n’y avait pas eu autant de saucisses justement certains politiciens maintenant il y en aurait pour tout », conclut l’entraîneur vétéran, qui précise qu’il n’est pas d’accord avec les mesures imposées par le gouvernement, notamment en matière de séquestration.

