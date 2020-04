Son environnement reconnaît que ni Kiko Casilla ni Leeds ne se sont excusées après l’épisode raciste

Fin février, le FA (Fédération anglaise de football) a rendu une sanction sévère Kiko Casilla pour un épisode de racisme qui a eu lieu en 2019, au début de cette saison. L’agence lui a infligé une amende après l’enquête avec 70 000 euros et huit matchs de sanction le gardien de but qui est actuellement dans le Leeds United. Tout s’est passé lors d’un match contre lui Charlton United en septembre de la même année, lorsque les Espagnols ont insulté racialement le jeune attaquant Jonathan Leko. Le joueur a dénoncé les événements et des mois plus tard, tout s’est matérialisé, montrant Casilla comme coupable d’avoir proliféré ces insultes racistes.

Le Daily Mail déclare cette semaine que jusqu’à présent, pas même lui-même Leeds United en tant que club ni Kiko Casilla, Bien qu’ils aient été reconnus coupables après l’enquête, ils se sont excusés auprès du joueur qui a fait l’objet d’insultes racistes, Jonathan Leko. Les sources du journal britannique qualifient les événements de “honteux” et qu’après un mois et demi de la peine prononcée par la FA, le gardien espagnol ne s’est pas encore excusé, publiquement ou en privé, auprès du footballeur né à Kinshasa (Congo ) mais nationalisé en anglais.

De l’environnement du Charlton et le footballeur, ils dictent que c’est Déplorable que ni le club ni le joueur ne se sont excusés, surtout quand ils ont accepté la phrase qui marquait la FA et ils n’ont pas fait appel à aucun moment la sanction. En fait, la déclaration émise par le Leeds après la sanction, il a souligné que malgré “nous ne tolérons aucune forme de discrimination”, ils affirment que “Kiko a toujours nié avoir fait des commentaires racistes”.

Le gardien espagnol a lui-même écrit son point de vue sur les réseaux sociaux après la condamnation, dans laquelle il n’a pas demandé pardon. «Je suis totalement en faveur de toute persécution pour éliminer ce fléau du racisme. Cependant, je tiens à dire que ces cinq mois ont été les plus difficiles de ma carrière professionnelle, et Je ne pense pas du tout que le verdict de culpabilité soit le reflet de ce qui s’est réellement passé«, Pointu Boîte dans son écrit, qui se terminait comme suit: «Je suis sûr que ma famille, mes amis, mes collègues et les organismes techniques avec lesquels j’ai travaillé toutes ces années dans ma carrière professionnelle savent que Je n’utiliserais jamais de mots significatifs et de connotations racistes, et que mon comportement respectueux envers le rival depuis le début de ma carrière a toujours été honnête et avec un maximum de fair-play ».