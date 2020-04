Son fils Laro Setién demande la signature de Neymar pour Barcelone

Le footballeur de Sant Andreu et fils de Quique SetiénLaro Setién a profité de l’enfermement pour répondre à plusieurs questions de ses followers sur Instagram. L’un d’eux n’a pas hésité à le questionner pour la Barcelone et pour le retour éventuel de Neymar à l’équipe catalane cet été.

“Je pense que Neymar est le meilleur, alors oui, Neymar à Barcelone s’il vous plaît»Écrivit le fils de Setien, qui accompagna sa réponse d’un rire.

En plus du fils de l’entraîneur de Barcelone, un autre qui a demandé à Neymar de retourner dans l’équipe catalane a été l’entraîneur brésilien. “La meilleure période que Neymar ait connue est à Barcelone, où il a été laissé à un 4-3-3 puis a terminé au centre. Cela a coïncidé avec le meilleur temps pour l’équipe nationale “, a récemment confirmé Tite dans une interview pour L’Equipe.

«En partant du côté, il a utilisé sa perception du jeu, sa vitesse de réflexion et d’exécution, et sa capacité d’improvisation tout en accélérant. Je parle du Neymar qui est dans sa plénitude physique et mentale“A ajouté l’entraîneur du Brésil.

Neymar, le but de Barcelone

Il convient de noter que le PSG a mis Neymar sur le marché pour un prix de 150 millions d’euros. Barcelone tenterait de réduire son prix en mettant des joueurs comme Griezmann ou Dembélé en fonctionnement.

Après les trois premières années du contrat, si Neymar Sur demande, la FIFA serait tenue d’émettre un chiffre que le PSG serait tenu d’accepter pour son transfert. Cela porterait gravement atteinte à l’image de l’équipe de France, ce qui l’a conduit à mettre un prix sur l’attaquant. Neymar serait prêt à jouer ce tour pour revenir à Barcelone cet été.