Son retour en Formule 1 est compliqué

Fernando Alonso semble clair. Le pilote asturien veut revenir en Formule 1 en 2021, et il veut le faire avec un projet de garantie pour pouvoir se battre pour son troisième championnat. Cependant, vu l’image actuelle, ce tour semble être un puzzle difficile à compléter.

Alonso Je ne retournerais qu’à un projet gagnant. Telle est la principale exigence de l’Espagnol, qui ne veut pas répéter une mauvaise expérience comme la dernière qu’il a vécue à Mclaren. Par conséquent, peu d’équipes seraient appréciées par le pilote.

Ferrari

La première option est Ferrari. Alonso n’a jamais caché son amour pour l’équipe italienne: «Être pilote Ferrari donne beaucoup de satisfaction, à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. Nous avons perdu le championnat de quelques points dans l’ère dominante de Red Bull », a-t-il reconnu récemment tout en avouant qu’il parlait régulièrement avec ses mécaniciens, ingénieurs et chefs d’équipe.

Cependant, Ferrari a deux bons pilotes. Vettel a toujours la confiance de l’équipe, qui a aussi dans ses rangs le pilote du futur, Leclerc, qui ne laisserait pas tomber en principe. Le retour possible de Fernando à Ferrari se ferait par la sortie d’un Vettel Vous devez gagner en continuité et améliorer vos performances cette saison.

Mercedes

Compliqué aussi. Lewis Hamilton est toujours la référence de Mercedes et se battra pour un nouveau titre cette saison. De plus, il est difficile d’imaginer que deux pilotes comme Alonso et Hamilton aient partagé l’équipe, après tout ce qui s’est passé entre eux.

Il n’y a qu’un seul moyen pour l’arrivée d’Alonso chez Mercedes, et c’est le départ d’un Hamilton qui voudrait peut-être boucler le cercle en quittant Ferrari, et ainsi boucler sa brillante carrière. De cette façon, l’Espagnol signerait pour Mercedes et formerait une équipe avec Bottas.

Red bull

L’arrivée d’Alonso chez Red Bull Honda est compliqué par plusieurs facteurs. Le premier est le mauvaise relation entre le pilote et Honda, après leur expérience ensemble à Mclaren, et la seconde est la politique de l’équipe de recruter de jeunes talents.

Cela a été souligné Helmut Marko, conseiller de l’équipe: «D’abord, il y a la relation entre Alonso et Honda, qui est assez rompue, et d’autre part, notre programme jeunes talents: si on le signait, serait le pilote le plus âgé de la grille ».

Renault

Équipe de France fait de nombreux efforts pour avoir à nouveau une voiture compétitive avec des options gagnantes. S’ils réussissent et que le projet est ambitieux, ils peuvent avoir des options pour avoir Fernando Alonso. Vous devez voir comment évolue votre voiture.

Pour l’instant, ce sont les quatre équipes qui ont plus d’options pour avoir Fernando Alonso en 2021, bien que plusieurs pièces d’un puzzle doivent être achevées à l’avance, ce qui donnera beaucoup à parler dans les prochains mois.