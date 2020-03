Son surprenant changement de look qui ressemble à Luis Rubiales

Iker Casillas a surpris les habitants et les étrangers avec un changement de look dans lequel il perd tous ses cheveux. Curieusement, le candidat à la présidence de la Fédération espagnole de football a copié son apparence à son rival et président de l’entité, Luis Rubiales, après s’être rasé à zéro.

Casillas a partagé un post sur Instagram encourageant les personnes confinées par le coronavirus avec l’océan en arrière-plan. Le gardien de but, lié ces dernières années à Porto, semble passer la quarantaine à l’Espagne avec sa famille.

Iker Casillas, qui n’a pas encore annoncé sa retraite officielle du football, prévoit de se porter candidat à la Fédération espagnole de football. Le processus a été temporairement interrompu par la pandémie de coronavirus.