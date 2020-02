sondages Luis Suarez del Zaragoza

Ange, William José, Lucas Pérez, Rodrigo… la liste des grévistes qui sondent Barcelone pour remplacer la perte de Dembelé n’a pas de fin. Le dernier nom à la rejoindre est celui de Luis Suarez, attaquant colombien prêté par Watford à Saragosse.

Barcelone, alourdi par les blessures de Dembelé et Luis Suárez, n’a pas de but. Et précisément dans cette quête d’un attaquant le club du Barça Il a remarqué l’autre Luis Suarez, qui joue à Saragosse.

Malgré le fait que le marché d’hiver a déjà fermé sa fenêtre, l’équipe Quique Setién a la possibilité de signer pour couvrir le retrait d’Ousmane Dembélé, qui sera opéré mardi en Finlande. Il comité médical de la Fédération espagnole aura le dernier mot d’accepter ou de rejeter la demande du club du Barça à condition que le délai estimé de retrait soit d’au moins 5 mois.

Une opération à trois voies

Comme l’a rapporté El Larguero ce vendredi, Le Colombien Luis Suarez est l’un des joueurs sondés par Barcelone dans cette recherche désespérée d’un attaquant. A 22 ans, l’attaquant de Saragosse sort en Liga Adelante, avec 14 buts en 24 matchs.

“L’environnement de Luis Suarez confirme qu’ils l’ont contacté”, ont-ils révélé dans le programme SER susmentionné, bien qu’ils aient également expliqué que l’opération semble très compliquée, car la passe du joueur appartient à Watford et est prêté à Saragosse jusqu’à la fin de la saison.