«Sonic the Hedgehog» n’est pas terrifiant – c’est juste ennuyeux

Je préfère toujours regarder quelque chose de mémorablement mauvais plutôt que toujours médiocre. C’est comme ça que je peux dire, sans une pointe d’ironie, que je prendrais Venom sur Captain Marvel n’importe quel jour de la semaine – l’un de ces films est un autre rouage fade dans la machine Marvel, l’autre est une pièce cinématographique désastreuse dans laquelle un étranger gluant la créature goo d’une autre planète décide qu’il sauvera Tom Hardy et le reste de l’humanité parce qu’il craint d’être un «perdant» s’il doit passer du temps avec ses pairs goo. Ce n’est pas un parasite, mais Venom a infecté mon cœur de façon permanente. Je pense à Tom Hardy qui saute dans une cuve à homard chaque semaine; en quelques heures, j’ai presque tout oublié du capitaine Marvel – à part son très bon chat spatial.

Malheureusement, je commence déjà à oublier Sonic the Hedgehog, ce qui n’est pas ce à quoi vous vous attendriez après la sortie de la première bande-annonce obsédante du film en avril. Vous vous en souvenez, non? Si les bandes-annonces des Razzies ont été nominées, cette monstruosité serait certainement un favori. Le plus grand coupable du premier WTF de la bande-annonce de Sonic était Sonic lui-même: au lieu de ressembler à son homologue de jeu vidéo, cette itération sur grand écran avait des cuisses, des yeux et, peut-être plus déconcertants, des dents. Le fiasco de la bande-annonce de Sonic était Cats before Cats. Voici ce qui vous attend dans le septième cercle de l’enfer:

C’était tellement traumatisant qu’il m’a fallu un certain temps pour réaliser que Paramount Pictures a fait la bande originale de la bande-annonce [squints] Le “Gangsta’s Paradise” de Coolio au lieu, vous savez, des innombrables chansons liées à aller vite. (Sonic est un hérisson extraterrestre qui peut fonctionner à des vitesses supersoniques; c’est en quelque sorte son affaire.) La réaction des fans a été si mauvaise que le directeur de Sonic, Jeff Fowler, a annoncé sur Twitter quelques jours après la sortie de la bande-annonce qu’ils redessinaient le personnage du titre donc il ne ressemblerait pas à un lutin croisé avec un Schtroumpf. Compte tenu des efforts déployés pour que Warner Bros.pour sortir le mythique #SnyderCut aient été vains jusqu’à présent, il s’agissait d’une grande victoire pour les campagnes menées par les fans.

Au crédit immense de l’équipe des effets visuels Sonic, le nouveau Sonic ne devrait pas envoyer de petits enfants en thérapie. Paramount a apaisé toutes les préoccupations de Sonic CGI avec une deuxième bande-annonce en novembre qui, heureusement, ne comportait pas seulement un hérisson extraterrestre bleu d’aspect normal – si une telle chose existe – mais utilisait une chanson appropriée: J.J. «Supersonic» de Fad. Voir? Ce n’était pas si difficile!

Si la seule chose qui éveille votre curiosité à propos du nouveau Sonic est de savoir si le hérisson éponyme est toujours un carburant de cauchemar, nous pouvons aller à l’essentiel: il a l’air bien. Il a fière allure, même, compte tenu des circonstances. Les fans ont été immédiatement horrifiés par les chats de chats lorsque la première bande-annonce de ce film est sortie l’été dernier, et le produit final était, euh, certainement l’étoffe des émissions de minuit tapageuses et “Dois-je prendre un comestible et aller voir ça?” parle avec tes amis. Sonic the Hedgehog n’est pas ce genre d’expérience – et, malheureusement, pas pour le mieux. C’est ennuyeux, fade, et plutôt que de posséder l’esprit délirant de devenir un classique si mauvais, c’est bon, le film est un conte de poissons hors de l’eau que vous avez vu d’innombrables fois (sauf avec un hérisson extraterrestre). Quand l’une des choses qui se démarque, ce sont tous les liens flagrants d’Olive Garden — sidenote: Pourquoi diable ne pouvait-il pas négocier un accord avec Sonic, la chaîne de drive-in?! – il est clair que les scénaristes Pat Casey et Josh Miller ont fait quelques mauvais virages.

Le film est si générique que Sonic (exprimé par Ben Schwartz) ouvre littéralement la procédure avec l’un de ces moments mémorisés, de zéro à l’enregistrement, d’arrêt sur image, “Vous vous demandez probablement comment je suis arrivé ici” pendant qu’il est poursuivi par Jim Carrey moustachu dans les rues de San Francisco. La configuration suivante est assez prévisible si vous avez une compréhension passagère du personnage. La super vitesse de Sonic fait de lui une cible pour tous ceux qui veulent exploiter ses pouvoirs.Il doit donc quitter son monde natal et finalement s’installer dans une vie invisible sur Terre à Green Hills endormi, dans le Montana. Parce qu’il ne peut interagir avec personne, Sonic (en quelque sorte attachant) traque le shérif de la ville, Tom (James Marsden), et sa femme, Maddie (Tika Sumpter), et prétend que leur vie fait partie de la sienne. Quand le couple s’assoit pour regarder Speed ​​- subtil! – il y a Sonic qui regarde de l’extérieur de la fenêtre de leur salon.

Le Sonic le plus proche du véritable pathos est lorsque le film explore la solitude du personnage et ses mécanismes d’adaptation inefficaces. Une lecture généreuse pourrait faire valoir que le film concerne le creux des médias sociaux et la façon dont les gens présentent des versions idéalisées d’eux-mêmes en ligne, mais il ne mérite pas autant de crédit. Quoi qu’il en soit, tout cela revient à l’arrière une fois que Sonic a détruit par inadvertance le réseau électrique du Pacifique Nord-Ouest, et le gouvernement américain envoie l’excentrique Dr.Robotnik (Carrey) pour enquêter. Donc, Sonic souffle sa couverture à Tom, et les deux partent en voyage à San Francisco afin de récupérer les anneaux du portail magique du hérisson (ceux qu’il recueille dans divers jeux Sega) afin qu’il puisse se téléporter dans un autre monde et être en sécurité / anonyme encore.

Cela signifie que, oui, le hérisson supersonique passe une grande partie du film dans le siège passager d’une camionnette. La meilleure explication que Sonic peut trouver est qu’il a un défi directionnel et ne peut pas trouver San Francisco – mais en supposant qu’il puisse traverser l’ensemble des États-Unis en quelques minutes, il aurait probablement pu tomber sur la baie en moins de temps qu’il n’en faudrait pour conduire là-bas. En fait, le film a presque peur de libérer toute la puissance de Sonic, de peur que, s’ils le faisaient, il ne resterait quasiment aucune intrigue dans un film qui ne compte même pas 100 minutes. Vous pouvez au moins comprendre pourquoi: Quand une bagarre éclate, Sonic envoie toute la pièce en quelques secondes. Il se déplace essentiellement à travers le monde comme Quicksilver, qui aurait été beaucoup plus innovant si la franchise X-Men n’avait pas déjà fait la même chose dans deux de ses films, et l’avait rendu beaucoup plus cool.

Donc, Sonic n’utilise pas sa vitesse, James Marsden doit faire semblant de parler à un hérisson bleu pendant plus d’une heure, et un film qui aurait pu avoir les images les plus fantasmagoriques liées à la course depuis que le Speed ​​Racer des Wachowskis est réduit à une aventure de road trip sans vie que vous avez vue des dizaines de fois. La seule grâce qui sauve est Carrey, qui donne à Robotnik le genre d’énergie gonzo qui était un aliment de base de ses comédies des années 90. (Le masque est toujours Apex Mountain de Carrey à cet égard.) Lorsque Robotnik dit, sans raison perceptible, “Regardez ce qui est sorti de mon sac à œufs” tout en faisant référence à sa technologie de drone, eh bien, il est difficile de ne pas admirer la gommation des écrivains .

Mais alors que la performance emblématique de Tom Hardy, Marlon Brando-on-quaaludes dans Venom, portait le reste d’un film de super-héros autrement passe-partout, le travail inspiré de Carrey met en évidence le potentiel inexploité de Sonic comme quelque chose de bizarre, trippy ou, à tout le moins, un paysage infernal infusé de CGI. . Le film vous fait aspirer à la Sonic qui a effrontément sauté dans la vallée étrange avec “Gangsta’s Paradise”, et a lancé mille mèmes. (Sauf si vous êtes un parent, auquel cas les modifications apportées au film après la bande-annonce vous feront économiser des tonnes d’argent sur la thérapie liée au hérisson.)

Paramount appellera sans aucun doute la reconception de dernière minute du personnage comme une victoire, surtout si le studio peut encore réaliser des bénéfices au box-office. Je vous moque pas, Sonic avait une scène de générique de fin taquinant l’arrivée de Tails, donc avec suffisamment de transport, nous aurons un univers cinématographique Sega entre nos mains. Mais avec un produit final aussi médiocre et inimitable, il ne faudra pas longtemps avant que Sonic et son hérisson grand écran ne disparaissent dans l’obscurité. Nous ne pouvions pas oublier Sonic aux dents humaines, même si nous essayions: il aura toujours une place spéciale en enfer, le WTF Movie Hall of Fame et nos cauchemars collectifs. Je peux penser à quelques autres créatures anthropomorphes plus dignes d’être le choix de la gelée.

