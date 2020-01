Sonny Bill Williams ajoute de la poussière d’étoile, la reconstruction des Rhinos de Leeds et James Maloney pour Man of Steel?

L’arrivée de l’un des joueurs emblématiques du monde, Sonny Bill Williams, a ajouté un sentiment d’anticipation et de qualité star à la Betfred Super League de cette saison, qui revient sur talkSPORT et talkSPORT 2 pour 2020.

Nous vous apporterons plus de 40 matchs en direct d’ici la Grande Finale à Old Trafford en octobre, dans ce qui promet d’être la plus grande et la meilleure saison à ce jour.

. – .

La Super League est de retour et devrait être plus importante que jamais en 2020

Le podcast Out of Your League de Super League sera également disponible pour les auditeurs de talkSPORT 2 et au cours des prochaines semaines, les fans peuvent s’attendre à ce qu’une nouvelle émission télévisée – Inside Super League – soit diffusée sur Amazon Prime et Sky, tandis qu’un documentaire sur la mémorable saison 2019 également disponible sur Amazon Prime à la fin du mois.

Il est juste de dire qu’il y a beaucoup à attendre au cours des dix prochains mois, donc talkSPORT a demandé à Warren Holmes de la Super League de nous présenter quelques-unes des grandes choses à surveiller en 2020…

Toronto Wolfpack et SBW

Le Wolfpack fera la une des journaux en Super League cette saison, non seulement à cause de la signature de Sonny Bill Williams, mais aussi à cause de leur entraîneur, Brian McDermott, qui était l’homme qui a orchestré les succès de la grande équipe de Leeds Rhinos. au milieu des années 2010.

Cela dit, le sentiment à l’intérieur du jeu est que The Wolfpack aura du mal à rivaliser avec les puissances traditionnelles. Les voyages sont un facteur à considérer et Toronto doit également jouer un certain nombre de matchs à domicile «sur la route» en raison de l’hiver canadien rigoureux, ce qui laisse leur horaire de jeu assez décousu. Une petite équipe les testera également à la limite et les équipes de la Super League qui se rendront au Canada seront beaucoup plus préparées et compétitives au stade Lamport.

Une combinaison de Sonny Bill, de certains joueurs utiles autour de lui comme le centre Ricky Leutele et d’un plan de match McDermott généralement astucieux offrira sans aucun doute des défis aux meilleures équipes du jeu – mais il reste à voir s’ils ont suffisamment de puissance de feu pour concurrencer de manière cohérente .

. – .

Deux fois vainqueur de la Coupe du monde en rugby à XV, Williams a également remporté deux titres de la LNR australienne en ligue de rugby

James Maloney

La signature de James Maloney est passée sous silence, en grande partie à cause de ce qui se passe à Toronto Wolfpack – mais dans le demi-arrière des Kangourous, les Dragons catalans ont recruté l’un des meilleurs joueurs du monde.

L’année dernière, le joueur de 33 ans a aidé la Nouvelle-Galles du Sud à remporter la série State of Origin, l’une des plus grandes séries sportives, et s’il reste en forme, il sera presque certainement en lice pour remporter le Man of Steel.

. – .

Maloney devrait avoir un impact majeur cette saison en Super League

Les dragons ont également signé Josh Drinkwater de Hull KR. L’Aussie a contribué à les aider à remporter leur tout premier trophée en 2018, la Challenge Cup.

Le plus grand défi des Catalans cette saison sera de reproduire leur forme d’origine dans le nord de l’Angleterre. Pour eux, c’est l’équivalent de jouer un mardi soir à Stoke environ 15 fois par saison. Une équipe de Stoke entraînée par Tony Pulis, pas le lot actuel.

Super Saints

La façon dont les Saints géreront le départ de l’entraîneur-chef Justin Holbrook sera intéressante – et un défi – mais à Kristian Woolf, ils l’ont remplacé par l’un des meilleurs esprits du jeu.

Woolf a conduit l’équipe nationale des Tonga à devenir l’une des meilleures équipes au monde. En 2019, ils ont battu l’Australie pour la première fois et ont également humilié les Lions de Grande-Bretagne.

Woolf est tenu en si haute estime aux Tonga que Tui Lolohea, leur demi-arrière, a déclaré: «Le peuple tongan s’incline devant lui comme un roi».

Les Saints n’ont pas fait beaucoup de nouvelles recrues – mais ils étaient tellement en avance sur la compétition l’année dernière qu’ils sont incontestablement ceux à battre à nouveau cette saison.

The Tongan Terminator

Rencontrez Manu Ma’u, le «Tongan Terminator», et selon les mots de son coéquipier international Andrew Fifita, le mec le plus effrayant du sport.

Qui peut discuter avec lui? Ma’u a trois plaques insérées dans le côté droit de son visage qui le maintiennent en place après qu’il l’ait mutilé dans un tacle.

«Quand c’est arrivé, j’ai touché mon visage et j’ai pu sentir l’os près de mon orbite qui sortait. Je suis allé aux vestiaires et les médecins ont regardé et ont dit que ce n’était pas bon. »

Le Hull FC a raté les play-offs l’année dernière et ce sera une énorme surprise s’ils font de même cette année.

Ils ont recruté massivement et apporté une certaine qualité. Le favori des fans, Mahe Fonua, revient au club de la LNR australienne et il est un joueur qui a le facteur X dont le club a besoin pour les mettre en lice cette saison.

Jackson Hastings

Wigan Warriors a fait de grandes déclarations au cours des derniers mois. L’acquisition de Man of Steel Jackson Hastings l’année dernière pourrait être extrêmement influente.

La saison 2019 a vu Hastings mener miraculeusement Salford Red Devils à la Grande Finale et, s’ils avaient gagné, cela aurait été la plus grosse histoire d’outsider depuis que Leicester City a remporté la Premier League.

Ayant perdu l’influent George Williams au profit des Canberra Raiders, Hastings semble être le meneur de jeu parfait pour faire tourner leur talentueux backline.

La principale chose qui manquait aux Warriors l’année dernière était un grand jeu de puissance. Entrez George Burgess, une autre signature de renom des Rabbitohs de Sydney Sud dans la LNR, pour ajouter un véritable dynamisme à un jeune pack avant. Jetez le tout ensemble et, tout d’un coup, Wigan ressemble à de vrais prétendants.

Warrington Wolves

Le jour où les Warrington Wolves peuvent battre n’importe qui, comme ils l’ont montré en affrontant les Saints à Wembley la saison dernière pour remporter leur première Challenge Cup depuis 2012.

Les loups ont de nouveau été astucieux sur le marché des transferts, signant le demi-arrière des Lions d’Angleterre et de Grande-Bretagne Gareth Widdop.

Ils ont également fait venir le populaire Kiwi Anthony Gelling qui, comme le club lui-même, mérite certainement un suivi sur les réseaux sociaux.

Gelling fera partie d’un certain nombre de joueurs que l’entraîneur-chef Steve Price cherchera à combler un trou dans les centres après le retour de l’impressionnant Bryson Goodwin en Australie.

Mais 2020 est-il le moment pour la grosse caisse de signer Luther Burrell pour faire sa marque en Super League? Il a signé depuis le rugby à XV jusqu’en 2019 et, comme il le dit, “je ne suis pas venu en Super League pour jouer dans les réserves.” Donc, une grande saison pour Burrell – est-ce que ce serait enfin l’année de Warrington pour gagner la Super League? Ils ne l’ont jamais gagné et leur titre de champion de haut niveau était en 1955.

. – .

Gelling a passé six saisons à Wigan et est maintenant de retour en Angleterre avec Warrington

Coup de vent et aucun endroit comme à la maison

La saison dernière a été à oublier pour les Rhinos de Leeds – mais le processus de reconstruction prend forme sous la direction de l’entraîneur-chef Richard Agar qui a nommé le talent local Stevie Ward comme capitaine et signé l’ancien homme d’acier Luke Gale de Castleford.

Gale a raté la plupart des deux dernières saisons en raison d’une blessure – mais les Rhinos sont convaincus qu’il peut être le catalyseur pour ramener le club à sa place.

La motivation ne manque pas autour de Headingley cette saison, comme en témoigne la pré-saison par la façon dont le club et la communauté ont répondu au diagnostic de motoneurone de l’ancien joueur Rob Burrow.

Burrow, synonyme de la grande équipe des Rhinos de Leeds aux côtés de Kevin Sinfield, Jamie Peacock et Danny McGuire, sera dans l’esprit des joueurs et des fans toute la saison.

Je ne suis pas sûr que Leeds puisse aller jusqu’au bout, mais une chose est sûre: Headingley est un endroit beaucoup plus difficile à parcourir en 2020.

Nous vous apporterons plus de 40 matchs de Super League en direct cette saison sur le réseau talkSPORT

.