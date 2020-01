Sophia Smith est l’avenir de 19 ans de NWSL et de l’USWNT

Sophia Smith n’a pas l’air de courir sur l’herbe, portant des crampons. Elle glisse. Son mouvement et son jeu de jambes ressemblent à ceux d’une patineuse artistique. Essayer de retirer le ballon de ses pieds pendant qu’elle dribble, c’est comme jouer à un jeu de carnaval truqué.

C’est une attaquante de 19 ans avec suffisamment de vitesse et de compétence pour pouvoir s’appuyer uniquement sur cela et être efficace, mais elle associe ces traits à une aptitude tactique équivalente à de nombreux défenseurs professionnels. Et à plusieurs reprises, elle a devancé l’équipe qui l’a emportée au premier rang du repêchage de la NWSL, les Portland Thorns.

“Nous n’avons jamais été en mesure de faire face à elle, de jouer contre elle quand elle était avec [United States] U-23 ou U-20 », a déclaré l’entraîneur-chef des Thorns, Mark Parsons, aux journalistes après le repêchage. “Nous n’avons pas remporté beaucoup de ces matchs quand elle était sur le terrain, et elle en était souvent la raison.”

Smith a été supposée être un futur choix de repêchage n ° 1 depuis qu’elle avait 16 ans, bien avant qu’elle ne frappe la balle pour Stanford. Elle a toujours joué dans un groupe d’âge, avec l’équipe nationale des moins de 17 ans à 15 ans, puis l’équipe nationale des moins de 20 ans à 17 ans. Elle a été appelée dans un camp de l’équipe nationale senior et a marqué pour les moins de 23 ans avant de commencer ses études collégiales. . Même si vous ne l’aviez jamais vue jouer, il était clair qu’elle avait un pedigree pour correspondre à n’importe quel top perspective qui l’avait précédée.

Et pourtant, elle prend un chemin sans précédent, un peu différent des trois joueurs actuels de l’USWNT qui sont devenus professionnels avant de terminer leur éligibilité à la NCAA. Lindsey Horan et Mallory Pugh ont complètement ignoré le football universitaire, tandis que Tierna Davidson avait déjà joué des matchs complets de l’équipe nationale avant de prendre la décision de quitter l’école tôt. Smith est au milieu, une star depuis deux ans au niveau collégial sans expérience en équipe nationale senior pour le moment. Son avenir immédiat dans l’USWNT est incertain, même si elle est sûre d’avoir des chances de faire ses preuves auprès du nouvel entraîneur Vlatko Andonovski au cours de la prochaine année.

L’expérience récente de Smith avec l’équipe nationale l’a probablement aidée à décider que le moment était venu de commencer sa carrière professionnelle. En décembre, elle a participé au camp d’identification de l’USWNT, qui comprenait des joueurs universitaires et 14 professionnels.

Smith a discuté de son avenir avec Andonovski et la directrice générale de l’USWNT Kate Markgraf dans ce camp, mais a déclaré qu’ils ne l’avaient poussée dans aucune décision, contrairement aux spéculations d’avant-projet. “Beaucoup de gens pensaient cela, mais en fin de compte, c’était juste moi qui suivais mon cœur et qui savait ce qui était le mieux pour moi”, a déclaré Smith. Elle a ajouté: «C’est le meilleur moment pour moi de passer à l’étape suivante et d’aller au prochain chapitre de ma vie.»

Les Thorns, qui ont échangé pour obtenir Smith, n’ont pas eu besoin de prendre des mesures agressives cet hiver. Personne n’aurait critiqué l’équipe pour avoir gardé la plupart de ses joueurs, faire quelques signatures discrètes et s’appuyer sur ses quatre apparitions consécutives en séries éliminatoires de l’intérieur. Mais Parsons pense que Smith est un talent rare et exceptionnel, qui mérite d’être repensé. Il a renoncé à Emily Sonnett – elle-même défenseure de l’USWNT et ancienne n ° 1 du classement général – plus les droits au choix n ° 7, au choix n ° 14 et à l’attaquante australienne Caitlin Foord, pour rédiger Smith.

Au collège, Smith a joué aux côtés de la double vainqueur du trophée Hermann Catarina Macario, l’une des meilleures joueuses de l’histoire du football universitaire, et de Madison Haley, qui a également été appelée au camp ID de l’USWNT en décembre. Pourtant, même avec d’autres stars autour d’elle essayant de réussir leurs propres tirs, Smith a marqué 17 buts en 21 matchs la saison dernière et a produit environ six tirs par 90 minutes. Les candidats au Golden Boot de NWSL, comme Sam Kerr et Lynn Williams, ont produit environ quatre tirs par 90 au cours de leurs meilleures saisons professionnelles. Smith ne correspondra pas à sa production universitaire lors de sa première saison de jeu professionnel, mais cela montre pourquoi elle était si convoitée.

Smith a le curriculum vitae d’une meilleure perspective, mais ce qui la distingue, la raison pour laquelle les Thorn étaient prêts à payer à peu près n’importe quel prix pour l’obtenir, c’est son cerveau. Il y avait des jeunes de 19 ans avec des compétences mesurables en football de Smith auparavant, mais sa personnalité et son intelligence sont rares pour quelqu’un de son âge.

Parsons a pris la décision inhabituelle de se rendre dans ce camp d’identité de décembre susmentionné pour examiner de plus près l’attaquant de Smith et de l’État de Washington, Morgan Weaver, que les Thorns ont pris au deuxième rang dans l’ensemble après un autre échange.

«Je voulais voir à qui ils parlaient pendant la pause-boisson, avec qui ils descendaient du bus. Je voulais voir s’ils étaient aussi spéciaux en dehors du terrain que sur le terrain », a déclaré Parsons. Ses observations au camp ont renforcé son sentiment que Smith avait la personnalité pour devenir un joueur professionnel de premier plan tout de suite, et que les Thorns devaient échanger pour l’obtenir.

“Nous étions en mesure de faire venir un joueur qui dispose d’un ensemble d’outils que peu d’autres joueurs ont”, a déclaré Parsons. «Tout le monde verra sa qualité technique, sa capacité à créer et à terminer, et à marquer des buts de plusieurs manières. Sa capacité athlétique est inégalée. Mais cela n’a pas d’importance si vous n’avez pas la mentalité et la maturité qu’elle a déjà. Elle a les choses les plus importantes qui, selon nous, font un attaquant spécial de classe mondiale. Nous avons désespérément besoin de cela depuis longtemps. “

Smith comprend mieux ce qui se passe sur le terrain. Cette interview, après son premier match à l’université, en est un exemple incroyable. Sans l’aide d’un entraîneur, elle identifie un changement dans la forme de la défense adverse et comment elle aurait dû réagir à ce changement.

Le programme USWNT a produit de nombreux attaquants de superstar athlétiques qui n’étaient tactiquement intelligents que plus tard dans leur carrière. Mia Hamm est probablement l’exception la plus notable; elle avait une compréhension innée de la façon d’exploiter l’espace avec le mouvement hors du ballon à une époque où l’instruction tactique dans le football féminin n’était malheureusement pas encore comparable au football masculin. D’autres ont tiré le meilleur parti de leurs talents physiques au début de leur carrière avant de devenir des joueurs complets à la fin de la vingtaine.

Cette tendance est susceptible de changer dans un proche avenir, à commencer par des joueurs comme Smith. L’USWNT fait plus de revues vidéo avec les jeunes joueurs que jamais, et les entraîneurs du programme listent la «compréhension du jeu» en premier lorsqu’ils discutent de ce qu’ils recherchent chez les joueurs. Cela a probablement aussi aidé Smith à ce que Stanford et son club de jeunes, le Real Colorado, aient une histoire de production d’excellents joueurs professionnels. Cela dit, Smith a montré une aptitude et une prédilection envers le côté tactique du football que peu de joueurs de son âge pourraient égaler.

“Sophie est en train d’être prête plus immédiatement et Morgan [Weaver] est en train d’avoir un potentiel incroyable », a déclaré Parsons à propos des deux attaquants qu’il a repêchés, ce qui est une déclaration incroyable à première vue, compte tenu des détails de base des deux joueurs. Smith a 19 ans et n’est pas particulièrement grand ou fort. Weaver, quant à elle, est âgée de 22 ans, 5’10, et recule régulièrement au dos des centres universitaires tout en portant son équipe à quatre victoires bouleversées dans le tournoi NCAA 2019. Portland compte sur au moins l’un des deux produisant de façon importante la saison prochaine.

Malgré le succès constant des Thorns sous Parsons, le club a eu du mal à trouver l’adéquation parfaite pour sa position d’attaquant. Les légendaires Thorns et l’attaquante du Canada Christine Sinclair sont passées à un rôle de milieu de terrain offensif alors qu’elle ralentissait, devenant l’une des meilleures joueuses de la NWSL. La Danoise Nadia Nadim a fait un travail admirable en jouant légèrement hors de position pendant quelques années, mais elle est probablement meilleure dans un rôle de soutien qu’elle n’est en tête du classement. Les Thorns espéraient que l’international suisse Ana-Maria Crnogorčević serait leur pièce manquante, mais elle a déçu, marquant seulement six buts en deux saisons. Midge Purce a bien performé lorsqu’il lui a été donné des chances au buteur la saison dernière, marquant huit buts, mais il n’avait pas les compétences techniques que Parsons voulait pour ce rôle. Il parie que Smith a la combinaison exacte de vitesse, de compétence et d’intelligence pour améliorer son équipe, après avoir traversé des prédécesseurs qui n’avaient pas plus de deux de ces trois qualités.

La décision de Smith de devenir pro se produit également à un moment critique pour l’USWNT. Andonovski est satisfait de ses options pour les Jeux olympiques de 2020, mais il devra trouver de la jeunesse pour sa ligne avant en vue de la prochaine Coupe du monde en 2023. Carli Lloyd a 37 ans, Megan Rapinoe a 34 ans et quatre autres attaquants de l’équipe sont 30 ans ou plus. L’USWNT devra rajeunir à partir de 2021. Accorder du temps de jeu aux jeunes joueurs garantira qu’ils sont bien établis et expérimentés dans le jeu international avant la prochaine Coupe du monde, et Andonovski et Markgraf ont clairement identifié Smith comme un candidat de premier plan. pour passer en première ligne après les Jeux olympiques.

Tout cela pour dire qu’il y a beaucoup de pression sur les épaules de Smith, mais elle ne montre aucun signe d’être gênée par cela. Et peut-être plus important encore, les adultes expérimentés et qualifiés qui l’entourent sont convaincus qu’elle est prête à relever des défis bien au-delà de ceux habituellement présentés aux personnes de son âge.

Il n’y a pas de certitude lorsqu’il s’agit d’évaluer des adolescents dans le sport professionnel. Il n’y a pas de compte pour les blessures, les revers dans la vie personnelle de quelqu’un, les mauvais entraîneurs ou le désir secret d’une personne de faire autre chose de sa vie. Mais Smith semble être singulier, tant en talent qu’en caractère. Elle est aussi mature, humble, confiante et intelligente que les jeunes de 19 ans.

Il est courant de demander si les adolescents qui font ce saut sont prêts, mais personne ne questionne Sophie Smith.