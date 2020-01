Sortie centrale pour De Jong

Jong Frenkie ne termine pas d’être dans ses premiers mois à Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais est arrivé avec la star vitola, méritée après son travail à Ajax, mais la discontinuité du jeu déployée par l’équipe et son adaptation au nouveau système n’ont pas permis au public de voir la meilleure version de la perle hollandaise de forme constante L’arrivée de Quique Setién, un technicien éminemment concentré sur la possession et l’offensive, donne à Frenkie une nouvelle opportunité qui pourrait profiter non seulement de sa position préférée.

Comme démontré avant Ibiza, le système à trois cœurs est devenu une alternative de poids au moment où Quique Setién Il a été confirmé comme le nouvel entraîneur de Barcelone, mais la pénurie de personnel dans l’équipe de la première équipe du Barça, augmentée après le départ de Todibo, oblige à penser à des joueurs qui peuvent agir dans une disposition dans laquelle Depuis Jong Il pourrait se frayer un chemin dans une position, le centre gaucher, qui était déjà utilisé dans plusieurs matchs de l’Ajax.

À Amsterdam, Ten Hag utilisait De Jong en tant que centre gaucher dans une ligne de quatrième hommes, juste avant de mettre en œuvre le 4-2-3-1 asymétrique dans lequel Schone et Frenkie lui-même se sont formés dans le double pivot. Au premier semestre 2018, ce fut une constante de voir le Néerlandais s’entraîner avec De Ligt dans un système dans lequel, oui, l’essentiel de ses responsabilités était basé sur l’offensive, monopolisant le ballon avec ses conductions.

Dans la clé du Barça de Setién, l’alternative de De Jong serait incluse dans une ligne de trois usines, appelées pour atteindre l’une des grandes caractéristiques du technicien de Santander, la largeur de son équipement. Ce scénario activerait l’option de Frenkie sur l’un des côtés, en tant que faux défenseur chargé d’imposer le ballon avec une conduite à hauteur de peu de joueurs dans le monde.

Semedo, Sergi Roberto, Junior …

Si Setién finit par opter pour le système à trois centrales de Barcelone, il n’aura pas trop de forces naturelles, mais avec des alternatives qui pourraient être adaptées avec des garanties. En plus du De Jong susmentionné, déjà testé au plus haut niveau dans le passé, Quique peut s’aligner sur un côté bien connu sous le nom de Junior Firpo, qu’il a promu au Betis, en tant que centre pour gauchers, ou même polyvalent comme Sergi Roberto dans le bon profil derrière trois. Semedo, comme à Ibiza ou Ronald Araujo, siège de la filiale, sont également quelques options dans ce dessin.