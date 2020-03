Sortir avec Brooks Koepka, plus la PGA embrasse les paris sportifs

L’écrivain GQ Daniel Riley se joint à Joe House pour discuter de son récent profil sur Brooks Koepka, y compris les nombreuses nuances de sa personnalité, son rôle d’outsider et repousser les limites du golf sur et en dehors du parcours (2:45 ). Ensuite, Jason Sobel du Action Network appelle pour discuter de leur partenariat de jeu avec la PGA Tour qui vient d’être annoncé et offrir leurs choix pour l’Arnold Palmer Invitational (35:15).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS