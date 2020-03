Southampton joue contre Noughts et Cross contre Man City tandis que Hull affronte Bayer Leverkusen à Connect Four alors que le coronavirus reporte le football

Les clubs de Premier League et de Football League se sont occupés malgré le report des matches en Angleterre jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

La maladie mortelle a infecté 162 000 personnes, avec plus de 6 000 décès dans le monde.

. – .

Le coronavirus COVID-19 affecte fortement le sport dans le monde entier

Au Royaume-Uni, plus de 1 000 personnes ont été testées positives pour COVID-19, le nombre de morts à 9 heures du matin totalisant 35.

Malgré une interruption de trois semaines du football dans les quatre premières divisions en Angleterre, les comptes officiels du club ont réussi à se préoccuper ce week-end.

Southampton, qui devait à l’origine jouer à Norwich samedi, a défié leurs adversaires pour un match de noughts et de croix.

Mais sans réponse des Canaries à la «mi-temps», Man City s’est précipité pour affronter les Saints.

Le match s’est terminé par un match nul et vierge alors que Southampton a tweeté: «Une bataille tactique intrigante prend fin. Un point s’il vous plaît, @premierleague. “

La ville a également déclaré: «Point décent sur la route dans les circonstances. Toujours là si vous avez envie d’une revanche! Prenez soin de vous les gars!”

Pendant ce temps, le club de Hull et de Bundesliga Bayer Leverkusen a participé à un match Connect Four sur Twitter alors que Bristol City et Eredivisie, Willem II, ont emboîté le pas.

Hull a manqué 4-0 vainqueurs, tandis que les Robins ont gagné par le même score.

Ailleurs, Watford et Leyton Orient ont simulé leurs rencontres programmées à l’aide de Football Manager.

Les Hornets ont fait match nul 1-1 avec Leicester, tandis que les O ont subi une défaite 1-0 contre Bradford.

A plein temps à Bradford. Il n’y a pas de scènes tardives.

Mais tu sais quoi? C’est la vie brutale d’être un directeur de football basé sur un sondage Twitter.

Mais nous nous sommes tous amusés et nous espérons avoir comblé une lacune pour vous aujourd’hui.

Jusqu’à la prochaine fois… # LOFC # FM20

– Leyton Orient (@leytonorientfc) 14 mars 2020

.