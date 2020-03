Southampton prépare 12 000 repas pour les personnes dans le besoin pendant la pandémie de coronavirus

Southampton devrait préparer 12 000 repas pour les personnes dans le besoin pendant la pandémie de coronavirus.

La maladie mortelle a infecté plus d’un demi-million de personnes dans le monde et fait plus de 25 000 morts.

En réponse, Southampton et la Saints Foundation se sont associées à l’association caritative FareShare Southern Central pour livrer 1 000 repas par semaine au cours des trois prochains mois.

FareShare Southern Central est le plus grand organisme de bienfaisance de la région pour lutter contre la faim.

Les repas seront livrés à FareShare Southern Central et distribués aux associations caritatives basées à Southampton et aux citoyens les plus vulnérables de la région.

Ce geste aimable, qui fait partie de la campagne du club Saints As One, coûterait environ 70 000 à 100 000 £ à Southampton.

Le chef de la Fondation Saints et des partenariats communautaires, Greg Baker, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec FareShare pour fournir un soutien supplémentaire à certains des membres les plus vulnérables de notre société en ces temps difficiles.

«En raison de l’épidémie de COVID-19, le besoin de nourriture pour soutenir les groupes vulnérables a considérablement augmenté, tandis que dans le même temps l’excédent de l’industrie a diminué.

«Ces deux facteurs se sont conjugués pour laisser plusieurs de nos personnes les plus isolées et les plus à risque dans la communauté à lutter pour la nourriture, en particulier les repas chauds, nutritifs et équilibrés.

«Nous espérons donc que ce programme fournira une aide précieuse aux personnes dans le besoin en ce moment, et nous aimerions également exprimer nos remerciements au conseil municipal de Southampton pour nous avoir donné la permission d’utiliser le stade pour cuisiner et préparer la nourriture. . “

Claire Martin, responsable du développement de FareShare Southern Central, a ajouté: «FareShare aide déjà à nourrir plus de 10 000 personnes dans le besoin chaque semaine à travers le Hampshire et le Dorset.

«Et nous prévoyons que ce chiffre augmentera de manière significative au cours des semaines et des mois à venir à mesure que l’épidémie de coronavirus se déroulera.

“Notre service vital est plus que jamais nécessaire, nous sommes donc reconnaissants d’avoir le soutien du Southampton Football Club et de la Saints Foundation à ce moment critique qui nous aidera à continuer à atteindre les plus vulnérables de nos communautés.”

Southampton était 14e du classement de la Premier League lorsque les autorités du football ont suspendu les matchs au début du mois.

