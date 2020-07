Souvenirs indélébiles du football: ses objectifs

«Savoir ne suffit pas; Nous devons postuler. Vouloir ne suffit pas, il faut agir ». (Goethe).

« Nous avons tous notre machine à voyager dans le temps, non? Ceux qui nous ramènent sont des souvenirs; ceux qui nous font avancer sont des rêves ». (Film: « La Time Machine »). Nous nous souvenons toujours des buts marqués par nos équipes ou joueurs préférés, alors que nous remarquons à peine les buts reçus; notre mémoire est généralement sélective dans ces domaines. Ce sont les souvenirs des buts joués tout au long de notre histoire du football. Peut-être faut-il m’illustrer de manière plus documentée par l’histoire «But et mémoire: le football dans le récit en langue espagnole du XXI» (David García Cames, www.scielo.br., Letras de Hoje): «Le football est une histoire que l’amateur cherche à fixer en mémoire. La littérature contribue au football à créer un univers symbolique qui cherche à transcender les événements du terrain … Des écrivains des deux côtés de l’Atlantique confortent le traitement littéraire du football comme motif de recherche esthétique et sentimentale. L’objectif, pour beaucoup d’entre eux, peut être l’épiphanie, la passion et la métaphore ».

Cristiano Ronaldo a reconnu que le Chilien avait marqué au Juventus Stadium avec le Real Madrid, le match aller des quarts de finale de la « Ligue des Champions », est un peu à retenir, peut-être le meilleur de tous ses buts. « C’était un très bon match par équipe, évidemment les gens parlent beaucoup de mon deuxième but, c’était spectaculaire, peut-être le meilleur de ma carrière, mais je veux parler au nom de l’équipe parce que nous étions bons, nous avons souffert en première mi-temps et nous avons marqué trois buts La maison de la Juve, ce qui n’est pas facile. Nous avons très bien joué et nous avons franchi une étape pour la prochaine demi-finale ». (…) «Enfant, j’ai toujours voulu voir la Juve et être applaudi laisse de bons souvenirs dans mon cœur. Je remercie tous les Italiens qui m’ont applaudi. » D’un autre côté, une enquête auprès des supporters du Barça a déterminé que son but historique contre Getafe pour la «Copa del Rey» avait été le plus beau de l’histoire du club. Cependant, Messi a choisi son meilleur objectif: «Celui que j’ai fait pour le Real Madrid au Bernabéu pour les demi-finales des« Champions »(2010/11) est parmi mes choisis. Il pourrait également ajouter la tête à Manchester United. Je choisis plus pour l’importance que pour la beauté, même si les autres ont aussi été belles. Ce 27 avril 2011, Madrid, a pris le ballon Messi autour du cercle central et a laissé Lassana Diarra et Xabi Alonso sur la route. Plus qu’un mur, Busquets a stoppé le ballon et a réussi à se frayer un chemin vers l’Argentin qui a affronté le centre de Ramos et Albiol. Il s’est allongé à droite et juste avant d’être fermé par Marcelo et Ramos, il a défini avec la droite au deuxième poste d’Iker Casillas.

Il est évident que les beaux buts sont généralement marqués par les meilleurs joueurs et, dans ce combat des cinq dernières années, Cristiano et Messi apparaîtront toujours. Même un seul but me semble trop peu pour deux joueurs qui ont marqué autant de buts ces dernières saisons. Pour cette raison, je me suis renseigné dans un épisode épique sur la réalisation d’un objectif notable par un footballeur moins connu des dernières générations. Écrit par Claudio Ortega, «El Mercurio Tarde», du 24. mars. 1985, il note: «L’ancien footballeur et entraîneur de Puerto Montt rappelle aujourd’hui:« Full National Stadium. Le Chili a affronté l’Uruguay pour les éliminatoires de la « Coupe du monde Mexico86 ». Le « Rouge » a gagné 1-0 et tout était nerveux. Cela jusqu’à ce qu’une œuvre d’art déclenche le brouhaha et donne la tranquillité … L’auteur de ce beau « joyau » qui a traversé les générations s’appelle Jorge Orlando Aravena Plaza, mieux connu sous le nom de « Mortier » et propriétaire d’un gaucher magique. C’est précisément ce coup de poing spectaculaire qui l’a aidé à devenir le protagoniste d’un grand objectif, que la FIFA a lui-même appelé «l’objectif impossible». Aravena dit que « tout le monde se souvient de cet objectif et cela me remplit de satisfaction … Les gens m’arrêtent dans les rues, me saluent et me félicitent … Je suis reconnaissant pour la vie et le football. » (…) «J’ai mis le ballon et l’ai ajusté pour essayer d’obtenir un angle, mais un Uruguayen est venu et l’a placé presque sur la ligne… L’arbitre est allé le chercher et j’en ai profité: j’ai retourné le ballon plus profondément, presque un mètre et demi de la ligne de fond. Soudain, je vois que Lizardo Garrido et Carlos Caszely se tiennent au premier poteau pour essayer de dévier le ballon et que le but change et se rapproche de ce poteau. Là, je vois que la seule option est de frapper le poteau éloigné … Ce que je devais faire était de faire monter et descendre le ballon rapidement. J’ai dû le frapper durement et avec grand effet. Quand je l’ai frappé, j’ai réalisé que le but n’était plus suffisant pour s’arrêter. C’était un grand objectif ». (…) « Personne n’a jamais réussi à marquer un but égal au mien, sans aucun doute, qui a marqué ma carrière de footballeur et aussi ma vie. » C’était «l’objectif impossible» de Jorge Aravena pour l’Uruguay. (w.emol.com.noticias / Sports).

Juan Villoro a écrit dans « Yo soy Fontanarrosa »: « Un défenseur doit laisser passer le ballon ou le joueur passer, mais pas les deux. La littérature est la même: parfois l’histoire se déroule, mais pas l’auteur ». Toute vision épique du football, un jeu spécifique, une entrée au mauvais moment, un saut de tête dans un corner, un suivi intempestif qui sert à faire asseoir l’attaquant par terre, tout cela nous fascine chaque fois que le » perdant »est l’équipe adverse. «Le fan doit compter encore et encore ce dribble prodigieux de l’avant-centre qui s’est terminé avec la défense gisant sur le sol, ce but miraculeux qui a culminé un retour épique à la dernière minute de la remise. Cette nature narrative de l’événement de football lui-même a posé des difficultés à de nombreux écrivains qui, en essayant de transférer la fiction vers le sport le plus populaire de la planète, se sont sentis condamnés à courir le risque d’une certaine redondance. (…) «Le football est passion, délire, violence, bonheur, extase et jeu mais, sans aucun doute, le football est aussi une histoire protéique et inépuisable:« Le football, c’est pour raconter. Ce n’est pas un sport, contre l’évidence, mais une histoire. Le jouer à sec comme si c’était une altercation de onze types contre onze types … c’est complètement vulgaire et éphémère. La beauté est écrite. »

(…) «La littérature redéfinit ainsi le football, en fait une métaphore sur laquelle poser des questions essentielles à l’être humain. Comme l’a souligné Fernando Aínsa à cet égard, les événements sportifs, dont les scènes et les héros incarnent des allégories authentiques, sont incorporés dans la littérature comme un «thème qui aspire à refléter la réalité socioculturelle contemporaine complexe à travers une vision plus anthropologique que politique ou simplement esthétique ». (…) «… Le récit du football va aussi regarder en arrière pour y trouver certains de ses principaux motifs. La nostalgie, la revendication du football en tant qu’image de l’enfance, en tant que mémoire chargée de sens, deviendra une constante dans de nombreux livres publiés au cours de ces années. Face à la mesquinerie du football professionnel reflétée dans le roman policier, le récit balompédique proposera une justification des lieux où le jeu apparaît toujours libre, non contaminé. Les scénaristes tenteront de compenser « l’image du luxe et de la marchandisation présente dans les stades d’aujourd’hui », se délectant d’une enfance déjà lointaine « avec des souvenirs d’une infrastructure plus que modeste et des insuffisances matérielles … des champs de terre, des balles branlantes ou des chemises effilochées deviennent Ainsi, en métaphores récurrentes des œuvres de cette période, dont beaucoup seront consacrées à l’évocation nostalgique d’un football qui a déjà disparu. Le football se renouvelle dans le mot et à travers le mot il cherche à approcher l’essence de sa composante ludique … le jeu « reste dans la mémoire comme création ou comme trésor spirituel, est transmis par la tradition et peut être répété à tout moment ».

(…) «La littérature de football, en tant qu’expression de la culture populaire, façonnera progressivement une authentique mémoire sentimentale liée aux vieilles idoles, aux cours d’école ou aux fêtes sous la pluie. Le football est alors présenté comme un sauf-conduit grâce auquel l’auteur et le lecteur accèdent à des lieux non transférables du passé, symbole qui renvoie à certaines expériences basiques et communes: «Nous regardons des matchs de football et écrivons pour retrouver l’enfance, pas celle qui dans nous vivons, sinon celui que nous nous assignons ». Les écrivains trouvent dans le football un motif d’enquête personnelle, une image d’une matrice pratiquement proustienne qui découvre dans le jeu un point de connexion avec des expériences fondamentales qui doit se refléter dans le mot: «Le football est montré de cette manière comme un véhicule de transmission préféré, où la tradition apparaît avec toute sa charge de divinité, de chose sacrée ». Tout cela se traduira également, avec la consolidation du football en tant que thème littéraire dans l’histoire et le roman, dans le développement de formes hybrides à mi-chemin entre l’essai et la fiction, comme le compte rendu des fans ou les journaux de football, donnant dans son ensemble, un renouvellement et une consolidation du thème »(…)« La mémoire sentimentale des écrivains et des fans, la fière passion pour les couleurs, la résurgence de la nostalgie, bref, le football comme métaphore, se traduit par une diversification des formes littéraires sous le couvert de l’apparition d’autres supports… La littérature révèle les implications subtiles et variées des événements footballistiques… nous invite à les projeter sur d’autres événements de même nature ».

Le 11 juin, la Ligue espagnole 2019/20 a repris. J’ai eu le sentiment, oui, que les cinq changements de footballeurs sont appréciés car, si quelque chose était évident, c’était le « manque d’énergie » pour garder un bon rythme tout au long du match, même les pauses dans les deux temps pour s’hydrater ont été un succès pour préserver la santé des footballeurs. Il est à prévoir dans les prochains matchs une meilleure mise à jour et se retrouver avec des niveaux d’objectifs croissants à apprécier. L’écrivain Jordi Puntí a réfléchi sur «Le nouveau but psychologique» (As.com, 16/06/2020): «L’un des effets du hiatus de trois mois du football est qu’il nous fait redéfinir temporairement ce que nous appelons un « objectif psychologique ». Si l’adjectif est généralement appliqué à des buts qui cassent une dynamique de jeu, soit à la fin de la première partie, soit au début de la seconde, ce sont maintenant aussi des buts psychologiques qui sont atteints dans les premières minutes du jeu. Il est possible que Valladolid, le FC Barcelone et le Real Madrid aient remporté des victoires assez placides car ils ont marqué dès le début: Ünal à la deuxième minute; Vidal dans le premier; Kroos à quatre. Les conditions dans lesquelles cette finale de championnat va se jouer – sans public, après ces semaines de fausse pré-saison – placent les footballeurs dans un cadre différent et sans précédent, dans lequel l’attitude mentale est presque plus importante que la forme physique. Marquer en début de partie est toujours un avantage, mais maintenant plus, car il annule les doutes et les renvoie sur un territoire connu: le plaisir de concourir, de jouer et de gagner, sans surprises. Dans le cas du Barça et de Madrid, en plus, cet objectif précoce signifiait un lien direct avec la compétition telle que nous l’avons quittée en mars, c’est-à-dire la lutte pour le titre ».

