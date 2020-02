Spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020: Shakira et Jennifer Lopez étaient amusantes comme l’enfer

L’émission de mi-temps du Super Bowl 2020 a présenté les deux meilleurs athlètes de la soirée alors que Jennifer Lopez, 50 ans, et Shakira, 43 ans, ont donné un coup de pied au cul pour l’un des spectacles les plus divertissants de mémoire récente. La danse ne s’est jamais arrêtée, les succès ont continué à rouler et c’était un segment de 15 minutes de plaisir tout au long.

Shakira a apporté super Bowltype d’énergie pour commencer



Shakira, qui célébrait son 43e anniversaire dimanche, a ouvert la soirée avec “She Wolf” et beaucoup de danse alors que ses tubes continuaient de gifler. Elle a joué de la guitare et a même sorti Bad Bunny, qui a enfilé un groutfit d’apparence d’étain en rappant à travers “I Like It”.

C’était très amusant, et Shakira a gardé l’énergie tout au long. Elle a ensuite sorti LE banger – «Hips Don’t Lie».

Shakira a statué!

Lopez a égalé le premier match de Shakira

Après Shakira, Lopez est sorti à “Jenny From The Block” et a laissé la danse continuer. Elle a sorti J Balvin pour un projecteur «Mi Gente» et est passée à «On the Floor», mais, étonnamment, n’a pas chanté avec Pitbull.

Pourtant, tout le monde sur scène était polyvalent comme l’enfer alors que Lopez est passé de la danse sur un poteau à l’écrasement sur le devant de la scène drapé d’un drapeau portoricain et américain.

Ensuite, ils se sont réunis pour clôturer l’un des meilleurs spectacles de mi-temps JAMAIS

Pour terminer, J-Lo et Shakira se sont réunis. Tout d’abord, Shakira a joué un set à la batterie pendant que J-Lo chantait avec sa fille Emme. Ils ont ensuite joué «Let’s Get Loud» de J-Lo et «Waka Waka» de Shakira. La nuit n’a pas ralenti jusqu’au dernier battement.

Dans l’ensemble, cette performance était stupide et a absolument fait exploser Maroon 5 – celle qui présentait les mamelons d’Adam Levine – de l’année dernière. J-Lo et Shakira auraient suffi par eux-mêmes, mais ensemble, ils étaient encore meilleurs, nous laissant excités par la suite jusqu’à la chanson finale. Ils ont juste élevé la barre pour ce que nous attendons à la mi-temps du Super Bowl.