Spike Lee dit que les Knicks le harcèlent, n’ira pas à plus de jeux

Spike Lee a déclaré que le propriétaire des Knicks de New York, James Dolan, le harcelait et qu’il n’irait plus à d’autres jeux cette année.

Lundi soir, des images sont devenues virales de Lee apparemment harcelé par la sécurité du Madison Square Garden. Il a été expliqué plus tard que le célèbre réalisateur se faisait simplement dire qu’il devait utiliser une entrée différente, mais pour Lee, une ligne était toujours franchie.

Mardi, Lee est apparu sur la première prise d’ESPN et a suggéré qu’il était «harcelé» par Dolan, le propriétaire des Knicks.

“Je suis harcelé par James Dolan”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas pourquoi.”

Après la diffusion de la vidéo de l’incident de lundi, certaines personnes ont cru à tort que Lee était exclu de l’arène.

Brian Mahoney de l’Associated Press a finalement précisé que ce n’était pas le cas et qu’il s’agissait simplement d’un désaccord sur l’entrée à utiliser. Cela a été apparemment confirmé lorsque Lee a été vu plus tard à son siège normal sur le court lorsque les Knicks ont battu les Houston Rockets 125-123.

Pourtant, Lee pense que la façon dont la situation a été gérée était incorrecte. Il insiste également sur le fait que Dolan voulait avoir une conversation avec lui, mais qu’il a refusé.

En raison de ce qui s’est passé cette semaine, Lee dit qu’il est «fait pour la saison» en ce qui concerne la participation aux matchs.

Cette situation rappelle étrangement ce qui s’est passé il y a trois ans entre la légende de Dolan et Knicks, Charles Oakley.

Oakley a finalement été escorté hors de Madison Square Garden puis arrêté pour agression au troisième degré.

Dolan est allé jusqu’à interdire Oakley de l’arène après l’incident, mais a ensuite levé l’interdiction. Oakley a choisi de ne pas revenir de son propre chef.

Le sentiment du public est évidemment avec Lee sur toute cette question en raison de la terrible horreur des Knicks récemment. Même avec la grande victoire de lundi, l’équipe a toujours 19-42 points cette année et détient le troisième record de la conférence.

Les Knicks n’ont fait aucune apparition en séries éliminatoires depuis 2013.

