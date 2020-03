Spike Lee est trop important en tant que fan, ne le perdez pas

La liste des ratés des New York Knicks est longue d’un mile et semble s’allonger de jour en jour.

Ce n’est pas seulement le produit mis sur le terrain. C’est aussi ce qui se passe dans et autour de Madison Square Garden – les fans sont confrontés à la sécurité pour avoir scandé des remarques anti-propriété, condamnés à une amende par la NBA pour avoir interdit un journaliste local d’événements, la querelle de Charles Oakley avec le propriétaire James Dolan … ça continue … et encore et encore.

Et cela nous amène à l’absurdité de lundi soir: Spike Lee, de loin le fan des Knicks le plus célèbre et le plus fidèle de l’univers – qui continue de siéger côté cour consciencieusement la nuit pendant que la franchise patauge – a affirmé qu’il était «harcelé» par Dolan. Il dit qu’il a été confronté à la sécurité au sujet de l’utilisation de l’entrée des employés (qu’il dit utiliser depuis plus de 20 ans); Des caméras ont surpris Lee en train de crier sur les gardes avant qu’il ne se rende finalement à son siège habituel.

Le drame n’a pas mijoté mardi. À la mode des Knicks, elle a explosé.

Bien sûr, les Knicks ont répondu plus tard dans l’après-midi en repoussant et en partageant des photos censées contrer ce que Lee a dit:

Peu importe que les Knicks aient raison de dire à maintes reprises à Lee de ne pas utiliser l’entrée. Peu importe qu’il ait ou non eu une poignée de main avec Dolan. Ce qui importe, c’est de garder Lee heureux.

Il est tout simplement impossible que les Knicks se disputent publiquement avec Lee. À certains égards, il est le visage de la franchise – une déclaration sur la gravité du produit sur le terrain, mais aussi sur sa loyauté et sa passion.

La façon d’éteindre ce feu est simple: retirez tout dans la déclaration des Knicks, à l’exception du fait que Lee est le bienvenu au Jardin comme d’habitude. C’est ça. Passez. Laissez Lee descendre du toit du bâtiment à chaque partie s’il le souhaite. Il est si important.

Ou, si cette question des entrées est vraiment si vitale, ayez cette confrontation en privé.

Au lieu de cela, les Knicks ont laissé tout cela devenir public – de manière drastique – et sont maintenant en train de doubler et d’essayer d’avoir l’air “correct”, même si ce n’est pas une sorte de compétition du tout. Dolan insiste pour combattre publiquement même le moindre des torts, et cette approche – ainsi que les difficultés de l’équipe – a irrité et aliéné les fans pendant des années.

On dirait que Lee ne quitterait JAMAIS les Knicks, même dans les heures les plus sombres. Mais s’il l’a fait? Vous pensiez que la réponse au commerce de Kristaps Porzingis était mauvaise? Imaginez si la seule personne qui représentait tout l’espoir et l’amour de la base de fans pendant des décennies l’a quittée.

Quoi que vous fassiez, Knicks, ne perdez pas Spike.

.