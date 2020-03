Sporting et Oviedo joueront le derby asturien dans FIFA 20

L’un des grands matches qui devaient être joués pendant ces semaines de confinement était le Derby asturien entre le Sporting de Gijón et le Real Oviedo, prévue dimanche prochain à 21h00 à El Molinón. La crise du coronavirus et l’alerte sanitaire l’empêcheront d’être joué sur l’herbe, mais il sera joué dans le FIFA 20, car les deux clubs sont parvenus à un accord pour jouer un derby dans le jeu vidéo susmentionné et allouer ainsi tout ce qui a été levé pour lutter contre le Covid-19.

Évidemment, ce n’est pas la même chose et il est difficile de ressembler à un derby asturien normal, entouré de passion et de rivalité chaque fois qu’il est joué. Mais ça le duel virtuel entre le Sporting de Gijón et le Real Oviedo suscitera également de grandes attentesCar, en l’absence de football, les tournois FIFA 20 connaissent une grande acceptation et un suivi, comme en témoigne le tournoi de Ligue organisé par Ibai Llanos.

L’horaire est à confirmer

Ce lundi, Sporting et Oviedo envoient des messages d’union dans les moments difficiles, et la dernière mesure qui montre cette approche est le derby virtuel, déjà officiellement annoncé par les deux clubs avec le hashtag #EsteDerbiLoGanamosTodos. Ce sera un jeu FIFA 20 à des fins de solidarité et se jouera le dimanche 29 février, bien que le calendrier soit encore à confirmer, ainsi que la façon de le voir en ligne.

Les joueurs eux-mêmes sont déjà choisis et confirmés. Álvaro Vázquez, qui passe la quarantaine seul à la maison et reconnaît que ce n’est pas facile, jouera aux côtés Nacho Mendez défendre les couleurs du Sporting de Gijón. En face Carlos Hernández et Yoel Bárcenas Ils tenteront de gagner et le Real Oviedo sortira vainqueur de ce duel virtuel entre deux rivaux désormais unis par une bonne maison.

💙 Oviedistes! Comme nous vous l’avons dit hier … #EsteDerbiLoGanamosTodos

Donc ce dimanche, nous jouons #SportingRealOviedo, mais de 🏡 et pour une bonne cause 😊

Nous vous dirons bientôt les détails! pic.twitter.com/EKedEVZuuL

– Real Oviedo (@RealOviedo) 24 mars 2020