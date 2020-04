Sporting et Oviedo pourraient jouer sans public à El Molinn et Carlos Tartiere jusqu’en 2021

El Molinón et Carlos Tartiere pourraient rester sans recevoir de spectateurs jusqu’en 2021, ou dans le cas contraire, ce serait avec une capacité réduite, avec un tiers de la capacité.Sporting et OviedoIls sont d’ores et déjà clair qu’ils devront affronter leurs matchs à domicile sans le public pour le reste de la saison, qui pourrait reprendre selon le plan prévu la première semaine de juin. Mais en plus, ils manqueraient également de supporters dans leurs stades pour le début de la prochaine campagne.

La Ligue a déjà averti les clubs de ce scénario, conformément à la directive établie par le gouvernement, pour éviter les événements de masse, une grande foule de personnes provoquant d’autres nouvelles épidémies de coronavirus.

La présidente du Conseil supérieur du sport (CSD), Irene Lozano, Il a expliqué cet après-midi sur la chaîne de télévision “La Sexta” que le retour du public sur les stands, s’il se produisait, ne se ferait que sous une forme réduite:“Jusqu’à ce qu’un vaccin soit découvert, il peut y avoir une troisième ou une demi-entrée, selon le cours de la pandémie de coronavirus“

Cette mesure est inscrite dans le plan de reprise des activités dans le football, approuvé par la Ligue, le CSD et la Fédération. La première phase aura lieu le 28 avril prochain avec les tests de détection Covid-19 effectués sur tous les clubs de la Ligue, avec une prévision d’environ 15 000 tests.“Ce sera dans des conditions sûres, bien qu’il n’y ait pas de risque nul. La formation sera individuelle ou en petits groupes qui peuvent maintenir la distance sociale”,explique le président du Conseil supérieur du sport.

Le Sporting a été le premier club à publier la liste avec les 27 joueurs qui effectueront le test le 28 avril et confirmer au passage que ces tests seront effectués.

Quant à la mesure de jouer sans public jusqu’en 2021,les clubs se préparent également à faire face à l’impact économique que le manque de revenus de la vente des billets aurait sur leur budgetet pour les mesures de compensation pour les abonnés.

Le Sporting étudie déjà la formule pour compenser ces retours pour les jeux que les abonnés rojiblancos n’ont pas appréciés le reste de cette saison.

