Sports et politique, expliqués par une photo de Ron Rivera tenant un maillot de l’USWNT

Permettez-moi de commencer par dire quelque chose qui, espérons-le, est évident: Ron Rivera peut et devrait prendre racine pour l’équipe nationale féminine de football des États-Unis, car il semble être si enclin. Je suis jaloux de son maillot personnalisé.

La photo de lui tenant ce maillot ne serait probablement pas aussi remarquable si elle n’était pas prise devant le nom et le logo de son nouvel employeur, l’équipe de la NFL de Washington – donc, devant une insulte raciale et une caricature d’un homme indigène.

Cette équipe, comme beaucoup d’autres à tous les niveaux des sports américains (y compris les Chiefs de Kansas City, qui se préparent à participer au Super Bowl où leurs fans battront à nouveau la culture amérindienne avec des costumes grossiers et l’incontournable “Tomahawk Chop”), utilise les peuples autochtones d’Amérique du Nord comme mascotte. Ces images transforment les survivants et les victimes d’un génocide séculaire – perpétré au nom de «la liberté et la justice pour tous» – en un «autre» mythique et sous-humain.

La dissonance de Rivera vantant son allégeance à son pays – dans ce cas, en applaudissant pour sa suprématie sportive et arborant les couleurs de son drapeau – devant une représentation offensive des personnes mêmes qui ont été systématiquement assassinées pour le créer, est choquante. C’est comme lorsque l’équipe de la NFL de Washington doit jouer à Thanksgiving, une fête conçue autour du beau mensonge que les États-Unis ont été fondés avec des négociations amicales autour d’un bon repas et non la destruction violente de tout un mode de vie. Ou quand vous entendez quelqu’un chanter «la terre du libre et la maison des braves» à des stades entiers de personnes portant littéralement leur racisme sur leur manche. Ces mêmes fans écoutent en attendant de voir des équipes composées principalement d’hommes noirs pratiquer un sport avec un taux de blessures de 100% pour moins d’argent qu’ils ne le méritent, tout cela pour que les milliardaires (appelés leurs «propriétaires») puissent profiter de la main.

Comme les femmes dont il est naturellement fier de porter le maillot, Rivera est souvent présentée comme une pionnière: la première joueuse mexicaine et portoricaine de la NFL; le premier Américain d’origine portoricaine à remporter un Super Bowl; le deuxième entraîneur latino à remporter un Super Bowl.

Rivera est né en Californie, mais son père est originaire de Porto Rico – la belle île du Commonwealth avec un statut de territoire américain non constitué en société qui empêche ses citoyens de voter pour le président et d’avoir une représentation au Congrès, mais pas de payer des impôts fédéraux. La famille de sa mère a immigré du Mexique, traversant la même frontière où les migrants potentiels sont actuellement détenus illégalement et sans éthique par les autorités américaines au point de violer potentiellement les lois internationales sur les droits de l’homme.

Il partage le maillot – vraisemblablement, sur la base de son libellé, un cadeau – de l’équipe d’athlètes féminines la plus populaire au monde en ce moment dans le cadre de ce qui est devenu un trope de marketing des médias sociaux populaire pour les organisations sportives féminines: regardez ce fameux HOMME (bonus points s’il est aussi un athlète) qui aime regarder les FEMMES faire du sport! Comme c’est invraisemblable et bon! L’homme n’est plus simplement une personne qui aime quelque chose d’amusant. Au lieu de cela, il est un symbole de la valeur des sports féminins lorsque les hommes, les athlètes intrinsèquement supérieurs et donc les arbitres de la compétition légitime, le décident.

L’équipe nationale féminine des États-Unis est facile à aimer. Tout d’abord – et on espère naïvement et surtout – qu’ils sont bons. Deuxièmement, ils sont majoritairement blancs, majoritairement droits et surtout attrayants, selon les normes hétéropatriarcales cisgenres et blanches. Pas des caractéristiques sur lesquelles elles ont le choix, bien sûr, mais toujours des caractéristiques qui influencent toujours l’attention et le respect des femmes (il suffit de demander à l’équipe nationale féminine de basket-ball des États-Unis). Troisièmement, ils rivalisent sous la bannière des étoiles et des rayures, incitant au nationalisme et au tribalisme dans l’espoir d’amener les gens à ignorer leur sexisme encore plus profondément enraciné. Historiquement, amener les gens à encourager les athlètes féminines quand elles peuvent également encourager «U-S-A» – ou même pour leur alma mater – a été exponentiellement plus facile qu’il ne l’est autrement. Dans la pratique, cela signifie que les athlètes féminines reçoivent le plus d’attention aux Jeux olympiques, une institution totalement corrompue incompatible avec toute vision progressiste de la société mondiale contemporaine, le même concours auquel l’équipe nationale de football féminine des États-Unis participe pour se qualifier.

Nous acceptons donc un vague geste en faveur de l’égalité des sexes, exprimé dans la même ferveur nationaliste qui a été et continuera d’être une justification du néocolonialisme. Nous acceptons que l’Amérique continue de traiter sa longue histoire d’oppression systémique et de violence d’État comme pas plus grave qu’un cri de ralliement pour un match de football. Nous acceptons que l’enracinement pour les femmes est toujours quelque chose pour lequel les hommes méritent apparemment un cookie. Pas heureusement, mais pendant au moins le temps qu’il faut pour regarder cette image maladroite, nous l’acceptons.

Heureusement, l’équipe nationale féminine de football des États-Unis est plutôt géniale, et je suppose qu’au moins Rivera (pour une raison quelconque, notamment) le comprend.