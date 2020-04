Sports News LIVE: PFA dit que les joueurs doivent «partager le fardeau financier» de la pandémie de coronavirus, la Ligue belge annulée, Tottenham’s Son prêt pour le service militaire

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

La PFA affirme que les joueurs doivent «partager le fardeau financier» de la pandémie de coronavirus, alors que le syndicat rejette les affirmations selon lesquelles ils bloquent les reports de salaire des footballeurs

Chelsea s’associe à Refuge pour lutter contre les violences domestiques pendant la pandémie de coronavirus

L’ancien attaquant de Tottenham, Gary Lineker, critique la décision de la Premier League de réduire les salaires du personnel non joueur dans un contexte de pandémie de coronavirus

Les joueurs, le manager et les propriétaires de Norwich City donnent un pourcentage de leur salaire pour aider ceux touchés par le coronavirus – levant plus de 200 000 £

Le Club de Bruges sera couronné champion de Belgique avec des chefs de ligue pour abandonner le reste de la campagne à cause d’un coronavirus

La star de Tottenham Heung-min Son subira un entraînement militaire en Corée du Sud pendant la pandémie de coronavirus

UEFA SUSPEND Champions League, Europa League et Euro 2020 éliminatoires de qualification indéfiniment

Wimbledon 2020 ANNULÉ pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale en raison d’une pandémie de coronavirus

Adrian Durham sur TalkSPORT se demande si les joueurs de Tottenham et Jose Mourinho ont été privés de compassion après la décision salariale de Daniel Levy

