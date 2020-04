Sports TV Secrets, Murky Future de MLB, Next Phase de Hollywood et Championship Belt de Bong Joon-ho avec Joe Buck et Alan Yang

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par le journaliste sportif Joe Buck pour discuter de la percée dans la diffusion sportive, couvrant sa première série mondiale à 27 ans, les différences entre la diffusion locale et nationale, les obstacles d’un stand de trois personnes, la recherche du prochain grand diffuseur sportif , les inquiétudes entourant la prochaine saison de la MLB, son nouveau podcast Daddy Issues With Joe Buck et Oliver Hudson, et bien plus encore (3:20). Ensuite, Bill s’entretient avec le scénariste, réalisateur et producteur Alan Yang pour discuter de l’effet de COVID-19 sur les salles d’écrivains, de son nouveau film Netflix Tigertail, de célèbres camées de télévision, fonctionnant sans sport, et bien plus encore (1:03:00).

