Stable, la pentathlète Mariana Arceo

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a15

La pentathlète Mariana Arceo, classée aux JO de Tokyo, reste stable, indique le rapport médical des spécialistes de l’INER. Selon une déclaration de la Commission nationale de la culture physique et du sport, Arceo présente une amélioration progressive de sa santé et ils n’ont pas encore mentionné de date de sortie possible. La championne panaméricaine a été testée positive pour Covid-19 à son retour d’un rallye à Barcelone, en Espagne. Dans le même temps, l’agence affirme que l’entraîneur Sergio Escalante, toujours sous observation, a été testé négatif pour le coronavirus.

