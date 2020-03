Stades MLB, classés: édition 2020

Un jour qui était censé être le jour d’ouverture de la MLB, il semble très réel qu’aucun baseball n’est actuellement joué.

Comme toutes les autres ligues sportives, la MLB a décidé de retarder sa saison en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus qui a radicalement changé la vie quotidienne.

Pour l’instant, la chance de passer ces soirées de printemps dans des terrains de balle à travers le pays est devenue l’une des nombreuses choses que les amateurs de sport devront attendre. Mais jusque-là, nous pouvons nous préparer pour le retour éventuel du baseball en appréciant ce que les 30 ballparks de MLB ont à offrir.

En partant des critères similaires – et certes subjectifs – d’atmosphère générale, de design, d’emplacement, de commodités, de nourriture et de caractère que nous avons utilisés en 2016, nous sommes arrivés à un classement actualisé des stades de grande ligue pour se préparer à la saison MLB.

Revenez bientôt, baseball. Tu nous manques.

1. Petco Park – San Diego Padres

Ceux qui ne sont pas allés à Petco Park peuvent trouver le classement continu au n ° 1 controversé. Mais les Padres jouent dans le meilleur stade du baseball. Il vérifie toutes les cases: l’emplacement, la nourriture, la bière, la météo et le stade actuel. Juste une excellente expérience de baseball.

2. Oracle Park – San Francisco Giants

Oracle Park possède l’un des cadres les plus pittoresques de tous les sports américains, et c’est aussi un endroit idéal pour regarder du baseball. Obtenez des frites à l’ail et regardez les balles de baseball se lancer dans McCovey Cove. Que ne faut-il pas aimer?

3. PNC Park – Pittsburgh Pirates

L’horizon de Pittsburgh est presque au-dessus de ce stade, ce qui en fait un autre cadre magnifique.

4. Wrigley Field – Chicago Cubs

L’atmosphère de jeu à Wrigley est inégalée dans le baseball, et les mises à jour indispensables ont amené les Friendly Confines au 21e siècle sans enlever le personnage.

5. Dodger Stadium – Los Angeles Dodgers

Les fans se présentent tard, mais Dodger Stadium mérite beaucoup de crédit pour le mélange parfait de charme à l’ancienne et de mises à niveau modernes.

6. Coors Field – Rocheuses du Colorado

Emplacement, vues, bière, altitude et baseball. C’est tout ce que je veux dans un stade.

7. Fenway Park – Boston Red Sox

Fenway ressemble toujours à un ancien stade de baseball, qui est à la fois bon et mauvais. C’est un point de repère qui devrait figurer sur la liste de tous les fans de baseball. Mais lorsque vous avez dépassé la nostalgie, il y a de meilleures expériences de baseball à vivre.

8. Stade Kauffman – Royals de Kansas City

Le K serait un stade parmi les 5 premiers s’il était situé au centre-ville et non un complexe sportif éloigné partageant un parking avec le stade Arrowhead. Mais le stade actuel regorge de commodités et… de fontaines. Aime-moi quelques fontaines.

9. Champ cible – Jumeaux du Minnesota

Cela fait 10 ans que Target Field a ouvert, et cela ressemble toujours à un nouveau stade. Il se classe à juste titre parmi les 10 meilleurs du baseball.

10. Citi Field – New York Mets

C’est bien mieux que le Yankee Stadium.

11. Camden Yards – Baltimore Orioles

Camden Yards a lancé la tendance des parcs à balles modernes d’aujourd’hui – et a probablement servi d’inspiration pour l’utilisation par Petco du bâtiment Western Metal Supply Co. – mais il est maintenant au point où il pourrait utiliser une rénovation et réduire un peu la taille.

12. T-Mobile Park – Seattle Mariners

Je suis presque sûr que tout le monde l’appellera encore Safeco Field pour les 10 prochaines années, mais j’aime ce stade – bière, nourriture, emplacement, vues. La météo du baseball n’est pas meilleure que Seattle en été.

13. Stade Busch – Cardinaux de St. Louis

Le stade Busch est agréable, mais c’est essentiellement une nouvelle version modérément améliorée de l’ancien stade Busch.

14. Citizens Bank Park – Phillies de Philadelphie

Citizens Bank Park est un peu un stade de jeu de balle moderne et pourrait avoir bénéficié d’un emplacement amélioré, mais il a un Cheesesteaks de Tony Luke dans le stade.

15. Nationals Park – Washington Nationals

Cela me rappelle le parc Citizens Bank mais sans les steaks au fromage.

16. Globe Life Field – Texas Rangers

D’accord, le stade n’a donc pas encore accueilli de match de grande ligue. Mais je peux faire une supposition éclairée qu’il tombera quelque part autour de cet endroit. Je pense que ce sera un peu mieux que le nouveau stade décevant des Braves.

17. Truist Park – Atlanta Braves

C’était une version modernisée de Turner Field lors de son ouverture, et maintenant il a le nom le plus laminé du stade de baseball. Le quartier de Battery est génial, mais le plaisir se termine lorsque vous attendez dans les lignes de concession de 30 minutes à l’intérieur du stade.

18. Minute Maid Park – Houston Astros

(Insérer la corbeille peut plaisanter). Mais vraiment, bon sur les Astros pour se débarrasser de Tal’s Hill.

19. Progressive Field – Cleveland Indians

Le champ progressif est oubliable, mais ce n’est pas particulièrement mauvais. Ça va, je suppose.

20. Great American Ball Park – Cincinnati Reds

Comme Progressive Field, Great American Ball Park est juste un bon endroit pour regarder le baseball. Il y a des stades pires, mais il y a certainement de meilleurs parcs.

21. Comerica Park – Detroit Tigers

Voir: n ° 20.

22. Marlins Park – Miami Marlins

Honnêtement, j’ai envisagé de laisser tomber Marlins Park au fond juste parce que Derek Jeter s’est débarrassé de la chose Dinger Machine Sculpture Thing et ferme la boîte de nuit au-delà du mur de gauche. Il enlève tout le caractère original de Miami à ce stade. Je ne peux pas y repenser.

23. Chase Field – Diamondbacks de l’Arizona

Il est caverneux, a trop de sièges et ressemble à un hangar d’avion. Même les propriétaires de Diamondbacks détestent ce stade. Lorsque le toit et les fenêtres sont ouverts, c’est un cadre magnifique, mais vous ne recevez qu’une poignée de ces jeux avec la chaleur de l’Arizona.

24. Miller Park – Milwaukee Brewers

Pouvez-vous imaginer à quel point ça va être bizarre l’année prochaine quand les Brewers essaieront de nous faire appeler ce stade «American Family Field»? Vraiment, bonne chance avec ça.

25. Yankee Stadium – New York Yankees

Les Yankees ont fait une version modernisée de l’ancien Yankee Stadium, qui était cool en théorie. Mais ils ont dépensé 2,3 milliards de dollars dans un stade qui manque de caractère et propose une sélection de plats décevante.

26. Angel Stadium – Los Angeles Angels

L’aspect le plus unique de ce stade est un tas de rochers au-delà du mur extérieur.

27. Rogers Centre – Blue Jays de Toronto

Une ville de classe mondiale comme Toronto devrait vraiment avoir un meilleur stade. Mais les suzerains d’entreprise de l’équipe chez Rogers Communications n’ont pas été pressés de le faire.

28. Champ de taux garanti – Chicago White Sox

Ce nom, lol.

29. Tropicana Field – Tampa Bay Rays

Le Trop est un stade terrible, et tout le monde le sait. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire.

30. Oakland-Alameda County Coliseum – Oakland A’s

Au moins, ils n’auront plus à partager le stade avec les Raiders.

.