Stan Van Gundy rejette le poste d’entraîneur des Knicks

Stan Van Gundy a rejeté le poste d’entraîneur des Knicks de New York la semaine dernière.

La semaine dernière, Van Gundy est apparu sur ESPN Radio et a discuté de la vacance à New York. Il n’a pas mâché ses mots sur son manque d’intérêt pour le poste.

Stan Van Gundy dit que l’entraîneur des Knicks, Mike Miller «faisait du très bon travail».

À propos des ouvertures de Nets & Knicks, il déclare:

«Des deux, les Nets sont le meilleur travail. Il n’y a aucun doute là-dessus pour le moment. L’organisation a été plus stable. Ils ont gagné plus de matchs. Ils ont plus de talent. ” https://t.co/5rCWIQ7QED

– Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) 23 mars 2020

“Je ne suis pas vraiment intéressé par les Knicks de New York, non”, a-t-il déclaré.

«Tout d’abord, il y a une histoire de famille là-bas. Si quelqu’un était intéressé par cela – et je ne suis pas sûr qu’il le soit non plus – ce serait mon frère.

“Et n ° 2, je viens – je l’ai dit, je suis différent de beaucoup d’entraîneurs dans la recherche d’emploi. Pour moi, tout dépend de qui vous travaillez et avec qui vous travaillez. Tout ce que j’ai vu au cours des dernières années avec cette organisation dit que c’est extrêmement dysfonctionnel. “

Selon Van Gundy, le travail des Brooklyn Nets est nettement plus attrayant que celui des Knicks.

“Des deux, les Nets sont le meilleur travail”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a aucun doute là-dessus en ce moment. L’organisation a été plus stable. Ils ont gagné plus de matchs. Ils ont plus de talent. “

Qui finira par devenir l’entraîneur des Knicks? Le temps nous le dira.

