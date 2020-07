Statistiques et faits du Grand Prix d’Autriche de F1 2020

Lewis Hamilton a le plus de points de pénalité de tous les pilotes de Formule 1 après la première manche de 2020, après son Grand Prix d’Autriche inhabituellement rempli d’incidents.

Les commissaires sportifs n’ont accordé que quatre points de pénalité le week-end dernier, mais ils sont tous allés au six fois champion du monde, qui en compte désormais sept au total. C’est inhabituel pour Hamilton, qui en juin de l’année dernière a marqué son premier point de pénalité depuis plus de deux ans.

Il est maintenant à mi-chemin vers 12, ce qui entraînerait une interdiction automatique d’une course. Les points de pénalité restent sur les permis de conduire pour une période de 12 mois. Hamilton perdra un point le 28 juillet, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cependant, il aura au moins six points sur sa licence jusqu’à la mi-novembre. Ce n’est pas une situation de crise, mais avec la F1 dans une course sans précédent de huit courses en 10 semaines, et probablement plus à suivre bientôt, il ne peut certainement pas se permettre beaucoup plus de week-ends comme le dernier.

Bottas a remporté l’ouverture de la saison pour la deuxième déchirure consécutive.Pour la deuxième année consécutive, Valtteri Bottas a remporté la course d’ouverture de la saison, et cette fois-ci depuis la pole position. Sa huitième victoire en carrière le place au niveau de Max Verstappen, ainsi que de Jacky Ickx et Denny Hulme, et la 12e pole signifie qu’il en a maintenant autant que Gerhard Berger et David Coulthard. Bottas a mené la course du début à la fin, la première fois qu’il l’a fait dans sa carrière en F1.

Il y a 12 mois, lors de cette course, Charles Leclerc était décidément mécontent de terminer deuxième après avoir mené 59 des 71 tours. Il a décrit le même résultat cette année comme l’une de ses meilleures performances en F1, après s’être frayé un chemin depuis la septième place dans une Ferrari qui est clairement beaucoup moins compétitive que son prédécesseur.

Lando Norris s’est emparé de la dernière place sur le podium. Sa première visite à la tribune était la deuxième de McLaren en trois courses (bien que son coéquipier Carlos Sainz Jnr n’ait pas pu participer à la cérémonie officielle du podium du Grand Prix du Brésil de l’année dernière) et fasse du jeune de 19 ans le troisième plus jeune pilote pour terminer dans le top trois après le recordman Verstappen et Lance Stroll.

Norris a également réalisé le premier tour le plus rapide de sa carrière en F1, dans le dernier tour de la course, ce qui lui a permis de terminer à moins de cinq secondes de Hamilton et ainsi de décrocher la troisième place après la pénalité du pilote Mercedes. C’est les mêmes circonstances dans lesquelles Sainz a décroché son podium au Brésil l’année dernière, jusqu’au fait que Hamilton a été pénalisé pour une collision avec Alexander Albon.

Norris est le troisième plus jeune pilote à monter sur le podium.Ce fut le premier tour le plus rapide pour McLaren depuis le Grand Prix de Hongrie 2017, et seulement leur troisième pendant l’ère du turbo hybride V6.

Une autre pénalité à Hamilton, après les qualifications, a propulsé Norris au troisième rang sur la grille. C’était la position de départ la plus élevée pour une McLaren depuis Jenson Button dans la même course quatre ans plus tôt.

Seuls 13 pilotes ont été classés hier, un nombre inhabituellement bas par rapport aux standards F1 modernes. C’est le nombre le plus bas depuis que 12 voitures ont été classées à Singapour en 2017.

La saison de Formule 1 a débuté pour la toute dernière fois le 5 juillet, plus d’un mois plus tard que le record précédent, établi lors du début de la saison 1951 le 27 mai. L’Autriche a tenu la première saison d’ouverture en Europe depuis le Grand Prix de Monaco 1966: Depuis lors, chaque championnat a commencé en Australie, à Bahreïn, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine ou en Afrique du Sud.

Hill a remporté des courses consécutives en Australie.L’attente de 217 jours entre le Grand Prix d’Abu Dhabi de clôture de la saison dernière et la course de dimanche est le troisième plus long écart entre les manches consécutives de l’histoire du championnat du monde. La plus longue s’est produite entre les deux premières saisons il y a 70 ans et a duré 266 jours.

Le championnat passe maintenant à… le Red Bull Ring. Dans une première pour le championnat du monde, il organise deux courses au même endroit en une seule saison.

Avoir deux courses consécutives dans le même pays n’est pas une première mais c’est rare. Il est donc très inhabituel que les deux dernières fois que cela se soit produit aient eu lieu à plusieurs reprises.

La F1 a organisé des courses consécutives au Japon en 1995, puis s’est rendue en Australie pour la finale de la saison et a commencé 1996 dans le même pays. En effet, le Grand Prix du Pacifique du Japon a été reporté en raison d’un tremblement de terre et la manche australienne est passée d’une finale de saison à Adélaïde à une première saison à Melbourne entre les championnats.

Ces deux courses en Australie ont été remportées par Damon Hill. Voyons si Bottas peut répéter l’exploit…

