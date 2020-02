Steelers, Ben Roethlisberger va de façon différente?

Les Steelers et Ben Roethlisberger vont-ils se séparer cette année?

Roethlisberger arrive très clairement en fin de carrière. Avant de se blesser la saison dernière, l’homme de 37 ans regardait son âge beaucoup plus que Tom Brady, 42 ans, et Drew Brees, 41 ans.

Contrairement à certains de ses rivaux de niveau championnat, Roethlisberger a subi beaucoup de dégâts.

Il a un taux de sacs qui est le double de Brees et nettement supérieur à celui des autres quarts blessés comme Matthew Stafford des Detroit Lions et l’ancien quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck.

Ce dernier a été contraint de se retirer de tous les coups qu’il a subis.

Cette année, Roethlisberger a dû subir une intervention chirurgicale pour rattacher trois tendons dans le coude de sa main lanceuse. Si sa santé et ses capacités étaient un point d’interrogation avant la blessure, elles doivent l’être également après coup.

Remarquez, ce n’est pas comme si Roethlisberger tombait d’un point extrêmement élevé. Il n’a pas fait d’apparition au Pro Bowl depuis trois ans.

L’année sans le quart-arrière: comment les Steelers ont surmonté l’absence de Ben: https://t.co/F34nn2K4Ly via @PittsburghPG

– BigBen7.com (@ _BigBen7) 7 décembre 2019

Au-delà de cela, lorsque Roethlisberger est en bonne santé, il rivalise avec Jameis Winston et Philip Rivers en termes de chiffres d’affaires.

L’année dernière, Pittsburgh a re-signé Roethlisberger pour un contrat de deux ans qui lui verse 34 millions de dollars par an. Il est à égalité pour le deuxième quart-arrière le mieux payé de la ligue derrière Russell Wilson des Seattle Seahawks.

Si les Steelers choisissaient de se débarrasser de Roethlisberger, l’organisation devrait encore faire face à un plafond salarial de 25 millions de dollars.

C’est mauvais, mais cela vaut-il la peine de s’engager à long terme avec Roethlisberger juste pour doubler l’erreur initiale de lui donner le contrat pour commencer? Évidemment pas.

Roethlisberger a envisagé de prendre sa retraite ces dernières années, mais il y a quelques mois à peine, il a déclaré publiquement qu’il n’avait pas l’intention de le faire pour la saison prochaine.

Cela signifie que la seule façon pour Pittsburgh de se débarrasser de lui est de le faire de manière proactive.

Si les Steelers finissent par le faire, l’équipe pourrait libérer près de 9 millions de dollars cette année.

Bien que ce ne soit pas une somme d’argent folle, cela pourrait tout de même être utilisé pour assurer un meilleur jeu de quart-arrière pour la prochaine saison.

L’équipe pourrait essayer d’échanger pour un vétéran éprouvé sur la réparation comme Cam Newton, que les Panthers de la Caroline veulent clairement éliminer. Mais à ce stade, on ne sait pas si Newton a vraiment beaucoup plus dans le réservoir que Roethlisberger. Bien sûr, il a sept ans de moins – mais joue-t-il comme ça?

Pittsburgh pourrait également s’essayer au repêchage, en ciblant une personne comme Jordan Love de l’Utah State, qui a présenté un formidable Senior Bowl il ya quelques semaines.

Les Steelers pourraient également faire une pièce pour quelqu’un comme Marcus Mariota, qui sera probablement un remplaçant pour quelqu’un comme les Las Vegas Raiders s’il n’atterrit pas avec eux.

Teddy Bridgewater serait également une pièce intéressante à considérer, mais il obtiendra probablement une offre plus importante ailleurs. Sinon, il a plus que prouvé ses capacités avec les New Orleans Saints la saison dernière lorsque Brees s’est blessé.

Il y a beaucoup d’options de quart-arrière de qualité là-bas pour Pittsburgh. La question est maintenant de savoir si la direction de l’équipe a les cojones pour couper l’appât et appeler une perte coulée une perte coulée avec Roethlisberger.

Pour le moment, il semble que la réponse à cette question soit non. Mais il reste certainement beaucoup de temps pour que toutes les personnes impliquées changent d’avis.

