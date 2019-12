Stefanos Tsitsipas attribue l'impressionnante victoire de Novak Djokovic à “ jouer avec son cerveau ''

Stefanos Tsitsipas a montré plus de signes que son jeu mûrit après avoir révélé qu'il devait garder une certaine frustration et une colère sérieuses en échec lors de sa victoire derrière Novak Djokovic.

Les deux hommes se sont rencontrés au Championnat du monde de tennis de Mubadala, le Grec s'étant imposé malgré un match d'ouverture atroce à Dubaï.

"Le début du match n’a pas été le meilleur, je me suis retrouvé 5-1", a déclaré Tsitsipas sur le site officiel du tournoi après le match. «Je me suis un peu mis en colère contre moi-même.

«Je ne l'ai pas montré, je me suis juste dit que j'allais mieux et je me suis simplement relâché.

«C'était bien d'avoir une telle bataille. Nous avons tous deux joué au tennis de haute qualité. Je suis content d'avoir beaucoup joué avec mon cerveau aujourd'hui.

C'était le premier aperçu de Tsitsipas du tournoi, qui est devenu l'événement de prestige du circuit d'expositions de pré-saison – et il était très satisfait de l'expérience dans son ensemble.

«La foule était très amusante. Je pensais à un moment donné combien d'énergie ils apportaient au tribunal.

«Ils font beaucoup de différence et cela rend le jeu plus excitant.»

