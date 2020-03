Stefon Diggs a été échangé aux factures. Peut-il déverrouiller Josh Allen?

Apparemment, nous vivons dans un monde où DeAndre Hopkins vaut David Johnson et un choix de deuxième ronde, et Stefon Diggs vaut bien un tas de choix. Lundi, les Vikings ont finalement échangé le récepteur mécontent et, en retour, les Bills ont renoncé à un solide transfert de capital:

Mise à jour de la compensation: les factures négocient un choix de 1er tour, un choix de 5e tour, un choix de 6e tour et un choix de 4e tour 2021 pour Vikings WR Stefon Diggs et un choix de 7e tour 2020, a déclaré la source à ESPN.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 17 mars 2020

Ces deux métiers ne sont pas directement comparables, mais la différence de valeur est toujours étonnante. Diggs n’a jamais fait de Pro Bowl en cinq saisons; Hopkins a été une première équipe All-Pro dans chacun des trois derniers. Et bien que le désir de Hopkins de retravailler son contrat ait certainement joué dans sa valeur commerciale, il y a aussi du contexte dans l’affaire Diggs: bien qu’il soit sous contrat pour quatre saisons supplémentaires, le récepteur a clairement été fait au Minnesota.

Diggs a fait savoir qu’il voulait sortir. Au cours de la saison 2019, il a sauté des entraînements et a refusé de nier qu’il avait demandé un échange. Les Vikings lui ont infligé une amende pour ces absences non excusées, puis en séries éliminatoires, Diggs a jeté son casque par frustration face à l’offensive du Minnesota. Ces derniers jours, Diggs a tweeté tout, des émojis d’horloge aux beaucoup moins subtils «il est temps pour un nouveau départ».

Maintenant, il obtient enfin son souhait. Après deux saisons de travail avec Kirk Cousins, il obtient… [squints] … Josh Allen. Ce pourrait être un match fait au paradis. Le quart-arrière de troisième année armé de canons n’a jamais eu de meneur de jeu d’élite sur le terrain avec qui jouer, et Diggs pourrait être le talent dont les Bills ont besoin pour déverrouiller Allen. Ce pourrait aussi être un match fait en enfer. Diggs n’a jamais joué avec un quart-arrière qui ne peut pas frapper le côté d’une grange auparavant, et à moins qu’Allen n’améliore considérablement sa précision, Diggs pourrait être frustré comme jamais auparavant.

Quelle que soit la façon dont tout cela fonctionne, les Bills ont simplement donné à Allen le meilleur récepteur avec lequel il a eu la chance de travailler. La saison dernière, malgré le drame, Diggs a réalisé sa meilleure campagne à ce jour, atteignant un sommet en carrière dans les verges de réception (1 130) tout en dépassant son précédent sommet en verges par réception (17,9). Il a réussi six touchés au cours des 15 matchs auxquels il a joué. Il a obtenu la 19e plus large note de récepteur large de Pro Football Focus et a été essentiel à l’offensive du Minnesota – selon les statistiques de la prochaine génération de la NFL, il a récolté 41,3% des verges aériennes prévues de l’équipe, la troisième note la plus élevée de la ligue.

Malgré ce nombre astronomique, Diggs bénéficierait de plus de volume. Le wideout a terminé deuxième en verges par cible, mais n’a récolté que 46e en cibles, et comme l’a noté PFF, il a réussi quand il a attiré l’attention:

Diggs sera désormais aligné à côté de John Brown et Cole Beasley à Buffalo, ce qui signifie qu’il sera instantanément la meilleure cible de réception d’Allen. Il ne partagera plus le terrain avec le Pro Bowler Adam Thielen, mais cela signifie également que Diggs attirera plus l’attention des unités de couverture. L’attention est une arme à double tranchant, car Diggs en tirera désormais davantage à la fois en attaque et en défense.

La saison dernière, Diggs a montré qu’il était à son meilleur lorsqu’il prend le dessus sur une défense. Diggs a été ciblé en profondeur (plus de 20 yards en champ arrière) 29 fois la saison dernière. Seuls Kenny Golladay et Odell Beckham Jr. ont vu des cibles plus profondes. Mais le pourcentage de prises de Diggs sur ces cibles (55,2%) a dépassé tous ces gars-là, et en conséquence, Diggs a mené la ligue en métrage de réception profond (635 mètres) – et Golladay était le seul élargisseur à moins de 100 mètres de Diggs.

Les Bills espèrent que la menace de jeu profond sera le complément parfait non seulement pour Allen, mais pour le reste des récepteurs à Buffalo. Comme l’a noté Warren Sharp, les Bills veulent avoir trois récepteurs larges sur le terrain sur la plupart des jeux. Auparavant, ils devaient s’étirer pour que cela se produise — maintenant ils ont le genre de récepteur large qui peut rendre ces files d’attente faciles à mettre en œuvre:

Les Bills ont utilisé 11 membres du personnel sur 63% des jeux au cours des semaines 1-10.

Brian Daboll a radicalement changé les choses au cours de la semaine 11.

Les semaines 11-17, ils ont utilisé 11 sur 80% des clichés offensifs, n ° 1 le plus.

Maintenant, ils ont 3 WR solides pour parfaitement fonctionner 11 personnes:

• Stefon Diggs

• John Brown

• Cole Beasley https://t.co/yVztCLn9Ll

– Warren Sharp (@SharpFootball) 17 mars 2020

Obtenir Diggs sur le terrain ne sera pas un problème. Lui donner le ballon pourrait être. Allen a jeté profondément sur 14,8% de ses tentatives de passe la saison dernière (sixième plus haut), ce qui est un tick supérieur aux 13,7% de Cousins ​​(neuvième). Mais cela importera peu si les balles ne sont pas sur la cible. Allen n’a complété que 18 de ses 68 tentatives de passe profonde et a obtenu une note de passeur abyssal de 64,4 (29e). Cousins ​​est allé 24 sur 61 sur les lancers profonds avec une note de passeur de 119,7 (troisième).

Alors qu’Allen entame la troisième année de sa carrière, les Bills doivent savoir s’ils peuvent corriger ses défauts ou s’ils doivent passer à autre chose. Diggs est un excellent joueur pour les aider à résoudre le dilemme. Si Allen aux gros bras ne peut pas trouver Diggs au fond du terrain, cela confirmera que le problème a toujours été le quart-arrière et non ses récepteurs. Mais si Allen prospère de manière inattendue en 2020 et établit un lien avec sa nouvelle menace en aval, cela débloquera finalement le passeur que les Bills espéraient lorsqu’ils ont rédigé Allen no. 7 dans l’ensemble en 2018. D’une manière ou d’une autre, les projets de loi doivent le savoir – la négociation de Diggs est un bon moyen de le faire.