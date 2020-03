Stefon Diggs a un message pour les fans des Vikings du Minnesota

Stefon Diggs a un message pour les fans des Vikings du Minnesota dans la foulée de son récent échange avec les Buffalo Bills.

“Skol Nation sait juste que j’ai donné tout mon cœur, mon âme et mon corps à chaque fois que je marchais sur le terrain”, écrit-il.

«Vos chants, vos acclamations et votre soutien indéfectible étaient tout pour moi. Je vous remercie! Les cinq dernières années ont été vraiment une expérience incroyable. Dire que nous avons fait des souvenirs serait un énorme euphémisme.

«L’État du Minnesota et toute l’organisation des Vikings occuperont toujours une place spéciale dans mon cœur parce que c’est là que mon histoire dans la NFL a commencé. À toute la famille Wilf, je voudrais encore une fois vous remercier d’avoir suffisamment cru en moi pour me rédiger », a-t-il déclaré.

«À mes entraîneurs et à mon personnel, merci pour tout. J’ai tellement appris de chacun de vous sur le jeu que j’aime. À mes coéquipiers – mes frères, merci pour le soutien sans fin. Je te soutiendrai toujours !! Beaucoup d’amour Skol Nation !!! ”

Les Bills ont abandonné leur choix de première ronde ainsi que leurs choix de cinquième et sixième ronde en 2021 et leur choix de quatrième ronde en 2021. En retour, ils ont reçu Diggs et une sélection de septième ronde en 2020.

L’année dernière, Diggs a enregistré 1 130 verges – sa deuxième saison consécutive de 1 000 verges. Au cours des trois dernières saisons, les 23 touchés du joueur de 26 ans l’ont classé cinquième de la ligue au cours de cette période.

