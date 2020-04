Steph Curry a dû assembler son propre panier de basket pour pouvoir s’entraîner

C’est presque choquant d’entendre, mais Stephen Curry – vous savez, juste le double MVP de la NBA et le plus grand tireur de tous les temps – n’avait pas accès à un panier de basket chez lui jusqu’à récemment.

La maison qu’il a revendue en 2017 n’avait pas de cerceau et sa nouvelle maison de 31 millions de dollars à Atherton, en Californie, non plus.

Eh bien, la pandémie de coronavirus a changé cela.

Alors que la NBA suspendait sa saison au milieu des tests positifs du centre de jazz Rudy Gobert, la ligue a décidé de fermer ses installations aux joueurs une semaine plus tard. Cela signifiait que Curry serait coincé sans endroit pour jouer au basket-ball, donc selon le Wall Street Journal, Curry devait acheter un cerceau d’allée et l’assembler lui-même.

Cela a pris cinq heures. Via le Wall Street Journal:

“J’ai été bouleversé en regardant le manuel”, a déclaré Curry.

Après ce qu’il ne pouvait décrire que comme «un effort assez sérieux», Curry a finalement réussi son travail d’assemblage inattendu. Cela ne lui a pris que cinq heures.

“J’étais très confiant en moi-même”, a-t-il déclaré. “Cela a été abattu assez rapidement.”

Le simple fait de tirer sur un ballon de basket en ces jours très étranges s’est avéré être plus délicat que Curry ne l’avait prévu. Même après avoir fini avec le panier, il y avait autre chose à faire: trouver une balle. “J’ai sacrifié l’un des intérieurs, et cela a duré un jour et demi”, a déclaré Curry. “Ça valait la peine.”

Toute la pandémie de coronavirus est terrible, mais l’image de Steph Curry sur son allée assemblant un cerceau juste pour qu’il puisse pratiquer le basket-ball est assez incroyable à penser.

Il travaille également avec son fils de 20 mois, Jack.

On dirait que Steph sera prêt quand (ou si) la saison NBA reprendra.

