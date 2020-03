Steph Curry a eu une demande pour les stades NBA vides

Les inquiétudes croissantes concernant la pandémie de coronavirus ont conduit des ligues du monde entier – et le tournoi de la NCAA – à organiser des matchs sans fans.

Le match de jeudi entre les Golden State Warriors et les Brooklyn Nets fera partie de ces matchs disputés dans une arène vide. Et, évidemment, au-delà des préoccupations de santé publique, l’expérience de jouer dans une arène vide sera étrange pour les joueurs de la NBA qui ont passé une grande partie de leur vie à jouer devant des foules bondées.

L’atmosphère de la soirée de jeu sera entièrement différente, mais la star des Warriors, Steph Curry, aimerait voir une chose rester la même au Chase Center jeudi: la musique.

S’adressant aux journalistes mercredi, Curry a expliqué comment le match à huis clos avec Brooklyn serait un changement pour lui. La routine va changer. L’énergie sera différente. Mais il aimerait que le Chase Center continue de jouer de la musique pour donner à chacun un sentiment de normalité. Curry a déclaré:

“Pour sûr. Essayons de rendre les choses aussi normales que possible. Je me souviens d’un match à New York il y a quelques années. Ils ont fait une sorte de jeu de retour à l’ancienne sans annonceur PA, mais il y avait des fans dans la foule. C’était même bizarre où vous n’aviez pas de chants de «défense» ou d’instruments jouant ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ils vont faire. “

Quoi qu’il en soit, Curry fait un point fort. La musique dans l’arène vise autant à donner du rythme aux joueurs qu’à engager les fans. L’énergie du jeu serait entièrement plate sans musique – elle sera déjà bizarre sans fans.

Il n’y aura pas de caméra de danse, mais il devrait certainement y avoir de la musique pendant ces matchs à huis clos.

