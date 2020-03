Steph Curry défend Damion Lee après une mauvaise séquence

La bonne nouvelle pour les Golden State Warriors: Steph Curry ressemblait surtout à son ancien moi à son retour dans l’équipe, jouant pour la première fois depuis le 30 octobre.

La mauvaise nouvelle: les Dubs sont tombés contre les Raptors de Toronto dans un match qu’ils avaient en fait une chance de gagner, mais ce n’est peut-être pas le but.

Mais les fans étaient sur le qui-vive Damion Lee, malgré un match de 23 points dans lequel il a frappé 5 sur 12 à distance, en raison d’une séquence tardive dans laquelle les Warriors auraient pu potentiellement revenir.

Avec les Raps en hausse de 117-113 et à 25,3 secondes de la fin, Lee est allé à la ligne pour deux lancers francs. Il leur manquait tous les deux, mais les Warriors s’emparaient du rebond et il y avait Lee, WIDE ouvert en haut de l’arc. Peut-être aurait-il dû abandonner le ballon au futur Temple de la renommée connu pour ses coups de poing, mais il avait tout de même un look.

Et il a raté. Un autre rebond offensif et le ballon est revenu directement à Lee et il l’a retourné, puis a commis une faute:

Ses coéquipiers, dont Eric Paschall et Curry, sont venus à sa défense:

C’est pourquoi le retour de Curry cette saison et non à l’automne est énorme. Il peut aider à enseigner à ce jeune alignement comment se relever après les pertes et comment jouer de la bonne façon, afin qu’ils soient prêts lorsque les matchs comptent.

