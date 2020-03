Steph Curry encourage la pratique de la distanciation sociale dans le coronavirus PSA

Un peu plus de la semaine dernière, l’Amérique a vu sa vie quotidienne changer radicalement en réponse à la pandémie de coronavirus. Les écoles ferment leurs portes (avec de nombreuses migrations vers des cours en ligne), les sports ont été suspendus essentiellement dans le monde entier et nous assistons à une répression accrue des grands rassemblements.

Afin de limiter la propagation du virus et de maintenir les cas à la portée du système de santé, chacun a été invité à pratiquer la distanciation sociale et à se laver les mains. Rien que ce week-end a montré que les gens de diverses grandes villes ignorent ces recommandations au détriment des individus à haut risque.

Ainsi, la star des Warriors, Steph Curry, s’est rendue sur Twitter dimanche pour souligner l’importance de la distance sociale.

Il a déclaré dans une vidéo Twitter:

“Quoi de neuf, tout le monde? Je sais que cette période est assez mouvementée et folle et qu’il y a beaucoup d’incertitude. Je voulais juste prendre le temps d’encourager tout le monde à pratiquer la distanciation sociale au mieux de ses capacités. Je sais que les gens sont dans beaucoup de situations différentes et beaucoup de demandes de personne à personne. Mais du mieux que nous pouvons, pratiquer la distanciation sociale afin de pouvoir nous débarrasser de la propagation de ce virus dès que possible et aplanir la courbe. Assurez-vous que vous restez à six pieds des personnes, lavez-vous les mains lorsque vous entrez, à l’extérieur autant que possible avec de l’eau et du savon. Et nous pouvons tous nous rassembler pour arrêter la propagation de ce virus. Tout le monde fait sa part! Je fais le mien, à la maison. Ma famille et moi apprécions vraiment le temps passé en famille, mais du mieux que vous pouvez, prenez des distances sociales. Et nous pouvons aplanir la courbe et nous débarrasser de ce virus dès que possible. Je l’apprécie. Arrêtez la propagation. Faisons le.”

Peu de temps après la vidéo de Curry, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont émis une recommandation pour le report ou l’annulation de tous les rassemblements de plus de 50 personnes pour les deux prochains mois.

Il faudra un effort collectif pour ramener la normalité, et Curry a envoyé le bon message.

