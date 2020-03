Steph Curry redémarre la saison perdue des guerriers

Le bilan caché d’une saison perdante en est l’ennui. Les athlètes professionnels savent comment une perte peut piquer. Ce qu’ils pourraient ne pas apprécier pleinement – du moins jusqu’à ce qu’ils l’aient vécu – c’est la rapidité avec laquelle cette piqûre peut s’estomper. Perdre match après match embrouille un road trip dans un autre, un mois après. Le calendrier NBA est déjà un désordre désorientant de jeux. Lorsqu’une équipe perd près de 80% de ces matchs, comme les pires guerriers de la ligue cette saison, tout ce qui reste est le gâchis.

Stephen Curry est revenu à la formation jeudi pour aider à donner un sens à cela. Ce que Curry offre à Golden State, au-delà des avantages évidents en tant que l’un des meilleurs joueurs de basket-ball vivants, c’est le sursis qui accompagne le changement. «C’est comme si nous sortions un peu des bois», a déclaré l’entraîneur Steve Kerr. Une équipe en reconstruction n’a généralement pas grand-chose à jouer à ce stade de la saison, mais le nouveau venu des Warriors, Andrew Wiggins, a expliqué que le retour de Curry donnait l’impression que jeudi était une soirée d’ouverture. Pendant des mois, le Chase Center a été un hommage de 1,4 milliard de dollars à la perte du basket-ball, aussi brillant que creux. Curry a conduit suffisamment d’énergie pour le remplir. Les fans se sont rassemblés dans le bol inférieur pour le regarder pirouette autour de l’arc dans son fameux échauffement d’avant-match, en passant des pulls avec une facilité familière. Curry a été accueilli par une ovation debout non seulement lors de son introduction, mais la première fois qu’il a touché le ballon – un dribble autrement routinier à travers la zone arrière traité, correctement, comme le jeu le plus important de la nuit.

“Pour moi,” a dit Kerr, “on dirait que ça recommence.”

Ces quatre derniers mois ne ressemblent à rien de ce que Kerr a connu au cours de sa carrière d’entraîneur. Les Raptors ont battu les Warriors 121-113 au retour de Curry, accordant à Golden State sa 49e défaite de la saison. Au cours de leurs trois premières saisons sous Kerr, les Warriors ont perdu seulement 39 matchs en tout. L’état de l’équipe, explicable dans les circonstances, a fait des ravages. Ce n’est pas un mois après la blessure de Curry que Kerr a brisé son presse-papiers lors d’un match contre les Bulls, lui ouvrant la main. Au fur et à mesure que les pertes s’accumulaient, Kerr trahissait parfois son irritation du podium d’après-match, évacuant la défense de transition ou les revirements imprudents. Pendant ce temps, Draymond Green a passé une grande partie de sa saison à chaperonner des files de recrues et de inadaptés. Bientôt, il reviendra d’une blessure au genou pour jouer son premier match avec Curry depuis le 30 octobre, une réunion dynastique attendue depuis longtemps et une rare opportunité cette saison pour Green de jouer avec un autre adulte. Pour les champions obligés de subir ce type de défaite, Curry est plus qu’un meneur de jeu de superstar. Il est une amélioration de leur qualité de vie.

Les Warriors l’ont vécu lors du premier match de Curry. “Il attire tellement l’attention que je peux simplement rouler dans le panier”, a déclaré Marquese Chriss, bénéficiaire de deux des sept passes décisives de Curry. “Et quand je reçois le ballon si personne n’intervient, j’obtiens un lay-up ou je décide de passer à quelqu’un du côté faible.” L’une des meilleures choses à propos de Curry est la simplicité du jeu pour les gens autour de lui. “Il rend le jeu amusant”, a déclaré Wiggins. “Il le rend passionnant.” Pour emprunter un Kerrism vintage, il crée de la joie – et maintenant il le fournit à un nouveau casting de soutien.

Lorsque les Warriors ont formé leurs lignes de préparation d’avant-match, il est apparu à Curry que l’équipe autour de lui s’était complètement retournée. Des huit autres Warriors qui ont disputé le match de jeudi, aucun n’était sur la liste lorsque Golden State a rencontré Toronto en finale de la NBA. Aucun n’est champion.

“Draymond me lance généralement une passe dans le coin à un certain moment”, a déclaré Curry. “Il n’était pas là-bas. Personne n’a eu de battage médiatique pour mon petit coup de scoop. C’était vraiment bizarre, c’est sûr, mais c’est la nature de la saison. Nous essayons de construire quelque chose de nouveau basé sur la culture que nous avons et cette identité de championnat. Ça va prendre du temps, mais c’était amusant de sortir et de jouer avec un tas de nouveaux gars où vous essayez de créer de la chimie à la volée. “

Curry en avait besoin. Il avait besoin de ce moment pour maîtriser le doute tenace qui suit toute blessure et pour montrer qu’il pouvait être projeté au sol, comme il était au début du jeu, sans endommager sa main réparée chirurgicalement. (Ajouter 23 points, six rebonds et sept passes décisives en seulement 27 minutes n’a pas fait de mal.) Il avait besoin d’un vrai ballon de basket pour soulager ses propres cycles répétitifs, tout comme les Warriors avaient les leurs. “Le processus de réadaptation peut être monotone, et il peut être écrasant au jour le jour lorsque vous faites la même chose encore et encore”, a déclaré Curry. “C’est là que le fait de côtoyer les gars vous donne un coup de fouet, même si vous ne jouez pas. Vous comptez sur cela. ”

Il avait besoin de cette secousse et de savoir ce que son avenir lui réserve. Mis à part quelques contrats de 10 jours et des perspectives à double sens, tous les autres joueurs de Warriors sont signés avec l’équipe pour la saison prochaine. La plupart ne savent pas vraiment comment jouer avec Curry, au-delà de l’intuitif. Lorsque Juan Toscano-Anderson a réussi un rebond offensif, il ne savait pas chercher Curry déménageant dans le coin pour un sauteur ouvert. Comment pourrait-il? Une dynamique similaire existe pour Curry, d’une manière différente et à une échelle différente. Même lorsque Green revient dans la programmation (et Klay Thompson revient la saison prochaine), les Warriors auront moins de connecteurs que Curry n’est habitué. Dans le passé, Curry pouvait abandonner le ballon tôt en sachant que des animateurs enthousiastes l’amèneraient là où il le fallait. Il pouvait faire confiance à Green, Andre Iguodala et Kevin Durant, et à un moment donné à Shaun Livingston, Andrew Bogut et David West.

Pour aussi impatient que les Warriors devaient déplacer le ballon jeudi, l’enthousiasme ne remplace pas vraiment l’expérience. Le jeu s’est suffisamment révélé pour qu’Eric Paschall accumule huit passes décisives, mais a-t-il vraiment internalisé ses lectures au point de pouvoir les faire sous la pression des éliminatoires? Damion Lee a clairement du jeu, mais reconnaîtra-t-il la passe de swing qui donne aux Warriors le feu vert dont ils ont besoin dans un quatrième trimestre serré? Wiggins est parmi les produits les plus éprouvés de la liste, et pourtant il y a tellement de choses que nous ne savons toujours pas comment ses compétences et Curry interagiront au-delà de leurs connexions drive-and-kick. Ce sont les variables que Curry a largement pu tenir pour acquises sur plus d’équipes de vétérans. Pas plus. Golden State est maintenant une entreprise de développement. Ce n’est pas tant une question de savoir si Steph peut encore être efficace dans ce contexte, mais plutôt comment il s’acclimate à un mode de vie entièrement différent.

“Nous pouvons commencer à regarder vers l’avenir, en utilisant ces jeux pour nous préparer à essayer d’atteindre un niveau de jeu plus élevé”, a déclaré Kerr. Ces jeux sont un cadeau. Ils n’ont pas vraiment d’importance, et pourtant ils comptent clairement; les enjeux inférieurs de cette saison perdue en font une orientation élargie pour la saison prochaine. Il était toujours plus logique pour Curry de retourner au sol plutôt que de s’asseoir le reste du chemin, tant que sa main le lui permettait. Le plafond de Golden State en 2021 sera en partie déterminé par la force de cette longueur d’avance. Curry aura tout le temps dont il a besoin pour se passer de sa restriction de minutes initiale. Qu’ils gagnent ou perdent, l’ajout d’une véritable star permet aux guerriers de commencer leur preuve de concept, même si elle est dessinée dans des croquis approximatifs. Un match de compétition contre les champions en titre était un bon point de départ.

“Nous pouvons construire à partir de cela”, a déclaré Curry. Le sol sous les Warriors est finalement assez stable pour essayer.

