Stephen A. Smith a partagé une super-coupe de «First Take» sur un filtre pour bébé

Dans des moments comme ceux-ci, il peut sembler extrêmement ridicule d’allumer la télévision et de regarder des adultes crier sur le sport. Honnêtement, c’est un peu ridicule à tout moment.

Mais je dois donner un crédit à Stephen A. Smith – et aux responsables sociaux d’ESPN – car une version pour bébé de First Take était exactement ce dont le monde avait besoin en ce moment.

Mercredi, Smith est allé sur Twitter et a partagé une vidéo supercut de First Take sous un filtre pour bébé. Nous avons été accueillis par Smith – avec une voix super aigüe – avec une version bébé filtre de Max Kellerman et Marcus Spears à propos de l’actualité de Tom Brady.

C’était trop bien.

Oui, cette vidéo ne vieillira jamais.

Jeudi, Smith et l’équipe de First Take ont revu cet épisode de bébé, et ils ont particulièrement apprécié l’apparence de Spears avec le filtre.

Chaque épisode de First Take devrait être diffusé comme ça.

.