Stephen A. Smith a révélé pourquoi les patriotes n’ont pas signé Tom Brady à nouveau

Brady a quitté les New England Patriots après avoir défendu la franchise tout au long de sa carrière | Adam Glanzman / .

Stephen A vient de dire que Robert Kraft l’a appelé lors de la dernière pause commerciale et lui a dit: “… soyez très clair si Tom Brady voulait rester, nous aurions travaillé, et il serait resté un New England Patriot. Mais Tom Brady voulait partir. “

– Michele Steele (@ESPNMichele) 17 mars 2020

Randy Moss réfléchit sur First Take qu’il ne sait pas si c’est le côté commercial de la NFL qui a poussé Tom hors de la Nouvelle-Angleterre, ou “si l’ego gênait … une pilule difficile à avaler”. Dit que Bucs est le meilleur choix pour Brady.

– Michele Steele (@ESPNMichele) 17 mars 2020