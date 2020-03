Stephen A. Smith dénonce la NCAA pour le moment de l’annulation de March Madness

Pour la première fois depuis l’introduction d’un tournoi de basket-ball de la NCAA en 1939, un tournoi national pour décider d’un champion ne se tiendra pas. La NCAA a annoncé jeudi que tous les championnats de sports d’hiver et de printemps restants ont été annulés en réponse à l’épidémie de coronavirus, y compris les tournois de basket-ball masculin et féminin. La NCAA donnerait aux étudiants-athlètes participant aux sports de printemps une année d’admissibilité supplémentaire, et certains entraîneurs de basket-ball ont accepté de permettre aux diplômés seniors des sports d’hiver de revenir l’année prochaine.

La décision d’annuler tous les sports universitaires était une étape difficile mais nécessaire de la NCAA – mais selon Stephen A. Smith, l’organisation n’a pas agi assez rapidement. Lors de la première prise d’ESPN, Smith a éviscéré la NCAA pour être «en retard à la fête», après que la décision d’annuler le tournoi a été annoncée après que de nombreuses ligues sportives, dont la NBA, la NHL et la MLS, avaient déjà suspendu leurs saisons.

«La NCAA est toujours en retard à la fête. Je ne pense pas qu’ils se soucient des joueurs, de l’étudiant-athlète. Je pense que c’est leur atout n ° 1, et je pense religieusement et continuellement, ils ont montré un manque de respect et de décence en ce qui concerne les athlètes. C’était agréable de les voir rejoindre la fête, mais pour moi, cela aurait dû être fait plus tôt. Surtout – je continue à en parler – surtout à la lumière du fait que la NBA a suspendu sa saison … Si vous passez une minute supplémentaire à penser à des dollars et des cents par rapport à la vie humaine, vous vous êtes révélé être presque méprisable. “

Si vous avez passé du temps sur les médias sociaux et que vous suivez des gens de l’industrie du sport ou des amateurs de sport, vous avez probablement vu des réactions comme celle-ci tout au long de la journée, adressées à diverses organisations. Les gens se moquaient et critiquaient la LNH pour ne pas suspendre sa saison…. jusqu’à ce qu’il le fasse. Les gens ont critiqué les conférences universitaires pour ne pas avoir annulé leurs tournois… jusqu’à ce qu’ils le fassent. Dans ce cas, Stephen A. reproche à la NCAA d’être «en retard à la fête», malgré le fait qu’elle a annoncé que le tournoi se tiendrait sans spectateurs alors que la NBA était encore en train de remplir les arènes.

La réalité est que le consensus public sur ce qui est une réponse acceptable à l’épidémie de coronavirus change d’heure en heure, mais un effort tel que la suspension et la saison entière ou l’annulation de l’un des plus grands événements sportifs de l’année n’est pas quelque chose qui peut arriver aussi vite qu’un critique peut lancer un tweet.

Mardi, beaucoup de gens pensaient que l’Ivy League avait eu tort d’annuler son tournoi au lieu de le tenir à huis clos. Moins de 48 heures plus tard, après que Rudy Gobert, la star de l’Utah Jazz, eut été testée positive pour le coronavirus, il a été jugé tout aussi scandaleux que chaque ligue sportive du monde n’ait pas déjà suspendu ses saisons.

L’important est que la NCAA ait pris la bonne décision de prioriser la santé publique et d’annuler le tournoi. Que cette annonce intervienne trois heures ou treize heures après la suspension de la NBA est finalement hors de propos.

.