Stephen A. Smith revient sur Joe Rogan à propos de l’UFC: “Vous vous trompez”

Stephen A. Smith ne recule pas.

L’analyste ESPN a attiré les critiques pour avoir déchiré le combattant de l’UFC Donald «Cowboy» Cerrone après avoir perdu en seulement 15 secondes contre Conor McGregor. Joe Rogan, qui était à la télévision avec Smith quand il se moquait de Cerrone comme s’il avait abandonné, a fait un podcast pour critiquer les remarques de Smith.

Donc apparemment, les deux analystes ne sont pas satisfaits l’un de l’autre. Rogan ne pense pas que Smith devrait tirer à fond sur des prises à propos d’un sport qu’il ne comprend pas. Smith, quant à lui, ne pense pas que Rogan devrait tirer des prises à chaud sur le travail de Smith.

“Vous avez votre droit, tout comme j’ai le droit de répondre, comme je le fais en ce moment”, a déclaré Smith dans le message adressé à Rogan. “Mais chaque fois que vous voulez me parler de ce combat, ou que vous voulez me parler de mes références pour discuter de quelque chose dans le monde du sport, nommez l’heure et le lieu, Joe Rogan, et je viendrai. Ce n’est pas un problème. Ce n’est pas du tout un problème.

“Tu ne me connais pas, donc je ne vais pas te frapper pour avoir parlé comme tu l’as dit sans m’appeler. Je me fiche de tout ça. Je respecte d’où tu viens. Vous vous trompez sur ce point en particulier, et je vous dis que vous vous trompez. “

Peut-être que Rogan et Smith devraient entrer dans l’octogone pour régler leur boeuf. Après tout, une vidéo de Smith en train de faire de la boxe a fait le tour des médias sociaux. Ce serait tout à fait l’événement à la carte.

