Steve Belichick dit qu’il est difficile d’ignorer & # 039; & # 039; & # 039; bavarder son ascension est venue par le népotisme

Alors que Steve Belichick monte plus haut dans le classement des entraîneurs, le scepticisme sera toujours là. Le fils aîné de Bill Belichick a semblé prendre plus de responsabilités avec les New England Patriots en 2019 après que le joueur défensif de l’équipe, Brian Flores, soit parti pour occuper le poste d’entraîneur-chef des Dolphins de Miami. Steve était toujours, par titre, l’entraîneur des sécurités. Mais il faisait clairement plus que cela, avec un casque et une feuille de jeu sur la touche pendant les matchs.

Pourtant, les Patriots n’ont pas nommé de coordinateur défensif. Ils ne diraient même pas qui appelait les pièces: Bill, Steve ou l’entraîneur des secondeurs Jerod Mayo.

Avec l’étoile montante de Steve, il y a forcément des sceptiques qui pensent que ses succès sont largement dus à son père. Vous savez: le gars qui a huit victoires au Super Bowl, six comme entraîneur-chef des New England Patriots.

Mais Steve n’a pas exactement fui l’ombre imposante de son père. En fait, il est allé travailler pour les Patriots dès la sortie de l’université, et a été un assistant dévoué – baissant la tête et faisant son travail – depuis 2012. Bill Belichick protège chaque partie de son programme, partageant le moins possible de la manière de détails, et son fils n’a pas été différent.

Je me suis donc mis à écrire un profil de Steve pour Patriots Wire et je lui ai demandé ce qu’il pensait de la gestion de l’héritage de son père.

«C’est difficile de vivre dans l’ombre, mais j’essaie juste d’être moi-même. Je ne peux pas contrôler ce que vous pensez. Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou à qui je vis ou pourquoi j’ai obtenu ce travail. J’essaie juste de vaquer à mes occupations. C’est difficile à ignorer parfois », a déclaré Steve. «Je pense que je ne me rends pas service si je commence à penser à ce genre de choses. J’essaye juste de faire mon truc. Je sais que ça va arriver. Ça va venir toute ma vie. Je ne peux pas vraiment m’enfuir. “

Dans un échange de courriels, j’ai demandé à Bill ce qu’il pensait du fait que Steve suive ses traces.

«Je suis tellement fier de Steve en tant qu’entraîneur et homme», m’a dit Bill. «Il a une vie de connaissances sur le football et la NFL et a utilisé ses expériences pour enseigner les leçons qu’il a apprises. Steve m’a énormément aidé à évaluer et à prendre des décisions pour notre équipe. »

La défense des Patriots a été superbe pendant la saison régulière 2019, lorsqu’elle a permis le moins de verges et de points dans la ligue. La Nouvelle-Angleterre a également eu le plus grand nombre d’interceptions (25) et a forcé le cinquième plus grand nombre de tâtonnements (26), et les verges des Patriots autorisées par match étaient à égalité au plus bas de la ligue.

Bill Belichick ne répondrait pas à ma question de savoir s’il envisage de promouvoir Steve, qui vient d’avoir 33 ans, au poste de coordinateur défensif. C’est normal. Mais il est clair que Steve prend de l’importance alors que la dynastie des Patriots entre dans l’ère post-Tom Brady. Il ressemble et ressemble déjà à son père; Il reste à voir si son sens du football correspond.

Rendez-vous sur Patriots Wire pour en savoir plus sur la façon dont Steve Belichick est passé de l’étude des jeux de la NFL avec son grand-père au terrain de crosse à Rutgers et, finalement, à l’entreprise familiale.

