Steve Bruce déplore l’incapacité de Newcastle à marquer des buts alors que 40 millions de livres sterling Joelinton ne parvient pas à briller lors du match nul de la FA Cup avec Rochdale

Le manager de Newcastle United, Steve Bruce, a déploré les «faiblesses» de son équipe alors que l’attaquant de 40 millions de livres sterling Joelinton a de nouveau lutté lors de leur match nul lors de leur affrontement au troisième tour de la FA Cup.

Le vétéran Aaron Wilbraham, 40 ans, a frappé tard pour arracher un match nul 1-1 largement mérité pour la League One Rochdale à la Crown Oil Arena samedi.

Steve Bruce a regardé son équipe de Newcastle repoussée par Rochdale

Wilbraham a combiné avec son remplaçant Luke Matheson, 23 ans son cadet, pour égaliser à la 79e minute après que Miguel Almiron avait placé l’équipe de Premier League devant.

Bruce avait nommé son alignement le plus fort possible à Newcastle et les Magpies auraient dû être à la maison et au sec à la mi-temps après une première 45 minutes complètement dominante.

Mais les hommes de Brian Barry-Murphy ont pris d’assaut la seconde période et Oliver Rathbone a eu trois opportunités fantastiques alors que les outsiders ont visiblement gagné en confiance avant la frappe de Wilbraham.

Cela aurait pu être encore mieux pour Rochdale avec Rathbone tirant une chance glorieuse dans la dernière minute alors que les visiteurs, remarquablement, restaient accrochés à une rediffusion entièrement indésirable.

L’équipe de League One méritait son égaliseur

Après le match, Bruce a déclaré à talkSPORT que la blessure de Yoshinori Muto avait effectivement retiré le match des mains des Magpies.

“Écoutez, pour aussi bien que nous l’étions en première mi-temps, nous avons été décevants en seconde”, a-t-il déclaré. «Je pense que le couple de blessures, deux autres, était trop.

«Rochdale a fait match nul en deuxième demie, je m’y attendais. Mais nos faiblesses sont là pour tout le monde à voir.

«Nous ne marquons pas assez, nous avons créé et joué un grand football aujourd’hui et, fondamentalement, la cravate de la coupe aurait dû être cachée.

JOELINTON 19/20 STATS (TOUS COMPS)

La signature de 40 millions de livres sterling a juste l’objectif solitaire cette saison

Apparitions – 22

Buts – 1

Aides – 2

Cartons jaunes – 4

«Plus vous continuez, plus ils pensent qu’ils peuvent avoir une chance, plus ils mettent le gros bonhomme – qui est là. Je pense que j’ai joué contre lui!

«Fantastique, il a été et nous a causé toutes sortes de problèmes et ils sont allés un peu directement. Ils sont allés un peu plus directement et se sont approchés de lui et l’ont contourné. Et nous jouons avec les arrières latéraux comme défenseurs centraux et ailiers. En fin de compte, la perte de Muto nous a tant affectés.

“Mais nous sommes dans le chapeau et nous y retournons!”

