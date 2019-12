Steve Harmison choisit son onze de départ avec James Anderson mais pas de place pour Jonny Bairstow

Steve Harmison a choisi son équipe d'Angleterre pour le premier match test contre l'Afrique du Sud – sans place pour Jonny Bairstow.

Bairstow a perdu sa place dans l'équipe suite à une mauvaise forme au cours de l'été et n'a pas été sélectionné pour les deux matchs de test en Nouvelle-Zélande.

Il a été inclus dans l'équipe de 17 hommes pour la tournée en Afrique du Sud – avec chaque match exclusivement en direct sur talkSPORT 2 – mais Harmison pense qu'il devra attendre son temps pour avoir une chance.

Steve Harmison a choisi son équipe pour jouer le premier test

Il a déclaré à talkSPORT: «Autant que je veux que Bairstow fasse partie de l'équipe, je pense qu'il est un joueur de haut niveau, mais malheureusement, il va devoir attendre son temps.

«Il devra attendre une blessure ou une perte de forme.

«Il devra frapper là où cela doit être. Si un, deux ou trois échouent, il doit aller là-bas et le caler comme il l'a fait lors du match d'une journée et ouvrir le bâton et ne jamais regarder en arrière.

«Pour moi, ce doit être Sibley, Burns et Denly. Vous ne pouvez pas simplement larguer des gens de l’équipe après deux matchs de test, donc Sibley doit jouer.

L'équipe d'Angleterre de Steve Harmison pour le premier test

Rory Burns

Dom Sibley

Joe Denly

Joe Root

Ben Stokes

Ollie Pape

Jos Buttler

Jofra Archer

Jack Leach

Stuart Broad

James Anderson

«Burns est sur le point d'être un batteur d'ouverture international de premier plan et une charge de descentes en bateau lui donnerait la confiance nécessaire pour réaliser qu'il appartient au cricket international et Denly est le même.

«Root aurait quatre ans, Stokes alors à cinq ans et Pope mérite de battre à six ans. C’est un bon endroit pour battre et un bon endroit pour un jeune garçon. À l'avenir, il doit avoir des aspirations à battre plus haut à peut-être cinq ans et Stokes à six ans.

«Buttler à sept ans, puis Archer à huit ans, Leach à neuf heures, puis Broad et Anderson. Ce serait mon équipe pour le premier match test.

«Obtenir la bonne attaque de bowling sera la clé pour l'Angleterre. Je pense toujours que la bonne attaque de bowling en Angleterre sera Broad, Anderson, Archer, Stokes et probablement Leach pour le premier test. J'irais comme ça. Anderson doit revenir en raison de son expérience. Large bien bowled dans les cendres.

«Tous les sertisseurs semblaient relativement inefficaces en Nouvelle-Zélande. Je pense toujours que ce sera une attaque puissante, cependant, et s'ils vont dans ce sens, je pense qu'ils auront du succès dès les premières portes. »

L'Angleterre a programmé deux matchs de tournée avant le premier test le lendemain de Noël.

Le premier était un match de deux jours qui a vu les batteurs se retirer une fois qu'ils avaient atteint 50 ans et c'était quelque chose avec quoi Harmison n'était pas d'accord.

Il a déclaré: «J'ai été déçu de la façon dont les jeux d'échauffement ont été structurés, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet. Ce que je n'aime pas, c'est que je vois des batteurs prendre leur retraite à 50 ans et ce n'est pas bon pour moi.

"Le problème de l'Angleterre est qu'ils ne marquent pas 450 et des centaines importantes et si vous vous éloignez alors que vous venez de marquer 50, ce n'est pas pour moi. Vous devez aller marquer de grandes centaines. "

