Steve Harmison dit que James Anderson aidera Jofra Archer à se développer en tant que lanceur d'essai pendant la série d'Angleterre avec l'Afrique du Sud

Steve Harmison pense que Jofra Archer sortira de la série avec l'Afrique du Sud un meilleur melon avec l'aide de James Anderson.

Devenu éligible pour jouer pour l'Angleterre plus tôt cette année, Archer, né à la Barbade, a fait irruption sur la scène internationale au cours de l'été avec des affichages étincelants lors de la Coupe du monde et a suivi des sorts meurtriers contre l'Australie dans The Ashes.

Il a depuis enduré une période difficile en Nouvelle-Zélande, avec le reste des couturiers, ne prenant que deux guichets en deux tests.

. – .

Jofra Archer a eu du mal avec le ballon contre la Nouvelle-Zélande

Mais Archer n'a que 24 ans et Harmison pense jouer aux côtés d'Anderson – le plus grand tireur de guichet de l'histoire de l'Angleterre – en Afrique du Sud donnera un coup de fouet à sa carrière.

Harmison a déclaré: «Je pense que nous en attendons trop. On fait beaucoup de Jofra Archer. C'est en grande partie à Jofra Archer et c'est de sa faute à cause de la façon dont il a éclaté sur la scène.

«Beaucoup de gens lui fixent des objectifs, ce qui est probablement irréaliste. Je pense que (James) Anderson étant sur le terrain l'aidera simplement à le calmer dans des situations, à lui parler des situations et à l'aider à comprendre ce qu'est le cricket d'essai international.

. – .

James Anderson est de retour après une blessure au mollet

«Je pense que c'est là que Jofra s'améliorera. Il sera un meilleur melon après l'Afrique du Sud et sera un meilleur melon pour l'expérience du Sri Lanka.

"Les doigts croisés quand il arrive en Angleterre, et ne s’est pas trop exercé en IPL, il sera un meilleur joueur de bowling pour l’été.

«Je pense que vous devez laisser Jofra Archer déterminer par lui-même comment lancer 20 overs le premier jour d'un match d'essai et sortir et recommencer le lendemain matin et terminer la queue. Cela vient de le faire et d'être expérimenté dans le jeu.

"Je n'ai aucun problème avec Archer et je pense qu'il ira bien."

Tournée de l'Angleterre en Afrique du Sud 2019/20

1er test, Centurion – 26-30 décembre

2e test, Cape Town – 3-7 janvier

3e test, Port Elizabeth – 16-20 janvier

4ème Test, Johannesbury – 24-28 janvier

1er ODI, Cape Town – 4 février

2e ODI, Durban – 7 février

3e ODI, Johannesbury – 9 février

1er T20, East London – 12 février

2e T20, Durban – 14 février

3e T20, Centurion – 16 février

Harmison a également déclaré qu'il incomberait à Anderson de gérer sa propre charge de travail en Afrique du Sud à son retour de blessure, avec les commentaires de la série en direct sur talkSPORT 2.

Le joueur de 37 ans a boité hors du premier test de cendres avec une blessure au mollet après seulement quatre quarts de bowling et il ne fait que revenir à la pleine forme.

Harmison a ajouté: «Jimmy Anderson le sait plus que quiconque. En raison de la blessure et de la façon dont il a été blessé, je ne pense pas qu'il prendrait à nouveau le risque et ferait pression sur l'équipe. Il se mettra la pression.

«Jimmy est assez vieux, assez sage et assez laid pour se rendre compte qu'il est le seul à savoir ce que son corps peut supporter. C'est à l'appel de Jimmy. Je m'attends à ce qu'il aille bien. C'est le professionnel ultime.

"Une attaque de bowling avec Jimmy Anderson est plus forte que celle sans lui."

talkSPORT 2 vous offrira une couverture radio exclusive ballon par ballon de la tournée anglaise en Afrique du Sud, y compris quatre tests et tous les ODI et T20

