Steve Kerr fait le point sur le rétablissement de Steph Curry après une blessure à la main

Les Warriors persévèrent dans une saison perdue avec Stephen Curry et Klay Thompson hors de combat, et il est possible que Golden State décroche le premier choix au classement général du repêchage de 2020 un an seulement après avoir participé à la finale de la NBA. Les Warriors ont actuellement le pire record de la ligue avec 10-39, trois matchs d’avance sur les Knicks, les Cavs et les Hawks.

Le plan original pour la saison Warriors 2020, selon de nombreux experts, était que Curry et Draymond Green transportent Golden State à un milieu de terrain dans l’Ouest, permettant à Thompson de revenir de sa déchirure du LCA à temps pour une poussée éliminatoire. Au lieu de cela, les Warriors n’ont aucune chance de se qualifier pour les séries éliminatoires – mais selon l’entraîneur Steve Kerr, l’équipe n’a pas l’intention de garder leurs étoiles sur le sol et de char le reste de l’année.

Samedi, Kerr a déclaré aux journalistes qu’il espérait que Curry serait en mesure de retourner au parquet dans un mois, après avoir subi une autre évaluation sur sa main gauche. Curry s’est cassé la main lors d’un match contre les Spurs le 30 octobre, mais a progressé dans sa récupération et a rejoint l’équipe pour les échauffements vendredi.

Kerr a déclaré que Curry sera réévalué le 1er mars et qu’il pourrait jouer à cette époque.

Via ESPN:

«Il a fait de grands progrès. Je suppose que le mot est dans un mois avant d’avoir une autre évaluation. Nous espérons vraiment qu’à cette époque, il pourra jouer. Nous déterminerons cela vers le 1er mars. Il doit progresser au cours du mois suivant pour beaucoup d’action, en tête-à-tête, en trois contre trois, en cinq contre cinq. Cela fait partie du plan. “

