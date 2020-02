Steve McManaman exhorte Liverpool à signer à nouveau Philippe Coutinho de Barcelone à la fin de son prêt au Bayern Munich

Steve McManaman aimerait voir Philippe Coutinho de retour à Liverpool, mais dit qu’il devrait regagner la confiance des fans.

Le joueur de 27 ans a rejoint Barcelone pour un contrat de 142 millions de livres sterling en janvier 2018 et la manière de son départ a bouleversé de nombreux supporters d’Anfield.

Philippe Coutinho est actuellement prêté au Bayern Munich

Son séjour au club de LaLiga n’a pas été couronné de succès et il a été prêté au Bayern Munich cette saison.

Dans sa chronique pour HorseRacing.Net, McManaman a déclaré: «Cela ne me dérangerait pas de revoir Coutinho. Il est un joueur brillant, mais une grande partie est simplement due à l’économie.

«S’ils peuvent ramener Coutinho à un prix raisonnable et potentiellement vendre quelques joueurs qui ne jouent pas régulièrement, alors cela pourrait fonctionner.

«Il y a des rumeurs selon lesquelles Xherdan Shaqiri pourrait quitter à la fin de la saison, et Adam Lallana pourrait vouloir jouer plus souvent.

«S’il y a de l’espace disponible, je voudrais certainement revenir avec Coutinho, car il était un merveilleux joueur pour Liverpool. Il est ce type de joueur qui, lorsque le plan A ne fonctionne pas, peut changer le jeu. Il a marqué des buts incroyables pour Liverpool et même s’il devait gagner les fans après avoir demandé à partir, je pense que la plupart des fans reconnaîtraient à quel point il était bon pour Liverpool. “

Coutinho semble retrouver ses pieds alors qu’il était au club de Bundesliga avec six buts et six passes décisives en seulement 18 apparitions.

McManaman pense qu’il a besoin d’aide pour le remettre en forme.

Il a ajouté: “Il semble avoir perdu un peu son chemin à la minute, il a besoin d’un peu de TLC et d’un bras autour du sien, n’est-ce pas? Donc, s’il veut revenir à Liverpool et que l’accord était bon, je n’aurais aucun scrupule à le reprendre parce qu’il est un adorable joueur. “

